Facebook muốn người dùng cai nghiện mạng xã hội

Thứ Bảy, ngày 11/04/2020 08:00 AM (GMT+7)

Nhiều người dùng Facebook cảm thấy khó tin khi Facebook bất ngờ cung cấp tính năng giúp người dùng hạn chế sử dụng mạng xã hội.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook vừa chính thức ra mắt tính năng Quiet mode (chế độ yên lặng) cho người dùng iOS. Với tính năng này, toàn bộ thông báo của ứng dụng Facebook sẽ được ẩn đi trong một khoảng thời gian nhất định theo cài đặt.

Cụ thể, tính năng Quiet mode được Facebook phát triển dựa trên một công cụ quản lý thời gian mà mạng xã hội này ra mắt vào năm 2018 với hoạt động dựa trên lịch trình mà người dung đã chọn, tạm dừng toàn bộ thông báo từ ứng dụng.

Theo Facebook, với tình hình người dân ở nhà làm việc cũng như học tập để tránh dịch bệnh COVID-19, thời gian người dùng truy cập Facebook đang có xu hướng ngày một tăng cao. Tính năng Quiet mode thực sự cần thiết để giúp người dùng tránh bị sao nhãng bởi hàng hà thông báo trên Facebook, qua đó tập trung hơn vào các công việc quan trọng khác của cuộc sống cũng như gia đình.

Theo một nghiên cứu gần đây của Trường ĐH Pennsylvania (Mỹ), việc hạn chế sử dụng Facebook, Instagram… giúp cải thiện đáng kể hạnh phúc của người dùng internet.

Để kích hoạt tính năng Quiet mode, người dùng vào cài đặt ở mục Settings & Privacy (Cài đặt và quyền riêng tư) > Your Time on Facebook (Thời gian trên Facebook) > Manage Your Time (Quản lý thời gian). Tại đây, tại đây sẽ có hai lựa chọn: Quiet Mode (Chế độ im lặng) và Scheduled Quiet Mode (Chế độ im lặng theo lịch). Khi kích hoạt một trong hai chế độ này, người dùng sẽ thấy thông báo mỗi lần mở Facebook.

Được biết, tính năng tương tự sẽ được Facebook cập nhật vào tháng 5 tới đây.

