Facebook cho phép người dùng từ chối theo dõi

Theo báo cáo của Lotame, doanh thu quảng cáo của các nền tảng công nghệ lớn có thể đã giảm gần 16 tỉ USD do tính năng App Tracking Transparency (ATT) của Apple.

Về cơ bản, App Tracking Transparency (ATT) sẽ buộc các ứng dụng trên iPhone xin phép trước khi theo dõi hoạt động của bạn.

Ví dụ, khi mở ứng dụng Facebook, bạn sẽ thấy xuất hiện lời nhắc cho biết ứng dụng muốn theo dõi bạn, nếu đồng ý, người dùng chỉ cần chọn Allow (cho phép) và ngược lại là Ask App not to Track (yêu cầu ứng dụng không theo dõi).

Tính năng App Tracking Transparency cho phép người dùng hạn chế việc bị theo dõi trên iPhone.

Khi tính năng App Tracking Transparency (ATT) ra mắt, thị phần doanh thu quảng cáo của Facebook đã giảm xuống 28%, trong khi đó, thị phần quảng cáo của riêng Apple tăng lên 15%.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), sau khi bị các cơ quan quản lý của Liên minh Châu Âu (EU) phạt nhiều lần với tổng số tiền hơn 400 triệu USD, Meta (công ty mẹ của Facebook) đã thực hiện một loạt thay đổi trong việc theo dõi người dùng.

Ban đầu công ty đe dọa sẽ xóa ứng dụng Facebook và Instagram khỏi thị trường châu Âu để phản đối các quyết định, tuy nhiên, việc này không thể thực hiện. Bây giờ, Meta đã tìm ra một giải pháp mới, cho phép người dùng từ chối theo dõi, nhưng chỉ ở EU.

Cụ thể, người dùng có thể chọn xem quảng cáo dựa trên một danh mục rộng, chẳng hạn như độ tuổi, vị trí chung chung… thay vì dựa trên dữ liệu cá nhân hóa của từng người.

Mặc dù điều này nghe có vẻ tốt, nhưng công ty dường như đang cố tình khiến việc từ chối theo dõi trở nên khó khăn hơn. Theo báo cáo của WSJ, người dùng EU muốn từ chối sẽ phải gửi “một biểu mẫu trực tuyến phản đối việc Meta sử dụng hoạt động trong ứng dụng của họ cho quảng cáo”. Từ đó, Meta sẽ đánh giá nội dung và quyết định có thực hiện thay đổi hay không.

Mặc dù luật về quyền riêng tư của EU đang buộc Meta phải thay đổi các hoạt động theo dõi, nhưng có vẻ như công ty sẽ không từ bỏ mà không đấu tranh.

Trước đó không lâu, Kỷ Nguyên Số cũng đã có bài viết hướng dẫn bạn đọc cách hạn chế bị theo dõi khi sử dụng các thiết bị Android. Cụ thể, người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng DuckDuckGo, sau đó kích hoạt tính năng App Tracking Protection.

Tính năng App Tracking Protection tự động ngăn chặn các ứng dụng theo dõi bạn trên Android. Ảnh: TIỂU MINH

App Tracking Protection sẽ tự động phát hiện và ngăn chặn nếu phát hiện một ứng dụng nào đó chuẩn bị gửi dữ liệu của bạn (thông tin vị trí, tuổi, dấu vân tay kỹ thuật số…) cho các công ty của bên thứ ba. Tất cả mọi thứ sẽ diễn ra trên điện thoại của bạn mà không cần thông qua máy chủ của DuckDuckGo.

