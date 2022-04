Facebook bổ sung tính năng quyết “ăn thua” với TikTok

Nhằm cạnh tranh với TikTok, Facebook bổ sung thêm tính năng chia sẻ video ngắn từ các ứng dụng của bên thứ ba để gửi nội dung trực tiếp đến tài khoản Facebook Reels.

Tính năng mới này được thêm vào thông qua nút "Sharing to Reels", nút chia sẻ này được thiết kế để tích hợp vào các ứng dụng của bên thứ ba.

Khi tính năng được thêm vào ứng dụng của bên thứ ba, mọi người có thể chia sẻ và tùy chỉnh video ngắn bằng các công cụ chỉnh sửa Reels của Facebook. Chẳng hạn, thêm âm thanh, văn bản, hiệu ứng, chú thích và stickers trực tiếp thay vì phải tải video rồi đẩy lên Facebook. Ý tưởng này sẽ giúp video có thể được chia sẻ lên Facebook nhanh hơn và ít bị rào cản hơn.

Meta bổ sung khả năng chia sẻ video từ các ứng dụng của bên thứ ba trực tiếp lên Facebook Reels. Ảnh: Meta

Facebook lập luận rằng các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba nên triển khai nút chia sẻ mới ngay tức thì để người dùng có thể "tạo những thông điệp truyền thông" bằng cách chia sẻ nội dung ứng dụng của họ trên Facebook.

Điều này sẽ giúp quảng bá thương hiệu của các ứng dụng khác và tăng mức độ chú ý từ cộng đồng. Nút này cũng làm giảm số lượng nhấp chuột cần thiết để chia sẻ và liên kết hai ứng dụng với nhau bằng một dấu hiệu trực quan khi nó được đăng lên Facebook.

"Những công cụ mới đã truyền cảm hứng cho những người sáng tạo trên Instagram đến với khán giả trên ứng dụng Facebook. Chia sẻ với Reels cho phép người dùng thể hiện những gì họ đang làm, cảm nhận và trải nghiệm với ứng dụng của người dùng" - Facebook giới thiệu trong phần chào hàng của mình với các nhà phát triển ứng dụng khác.

Chia sẻ video từ các ứng dụng của bên thứ ba trực tiếp lên Facebook Reels. Ảnh: Meta

Meta tập trung vào việc quảng cáo Reels trên cả Facebook và Instagram để cạnh tranh với đối thủ TikTok. Việc xuất bản video Reels lên Facebook dễ dàng hơn có ý nghĩa quan trọng đối với Meta. Nó thúc đẩy phát triển Reels trên cả Facebook và Instagram trong những tháng gần đây.

Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg từng nói với các nhà đầu tư rằng video ngày càng trở nên quan trọng đối với nền tảng và nó chiếm gần một nửa thời gian dành cho Facebook. Ông nhấn mạnh rằng sẽ thúc đẩy nhiều nỗ lực phát triển hơn để hỗ trợ tính năng sáng tạo và chia sẻ video cho người dùng.

Trước đó, vào tháng 12-2021, người đứng đầu Instagram Adam Mosseri đã lặp lại những lời này và nói rằng nó sẽ "tăng gấp đôi" lượng tải video vào năm 2022 với trọng tâm là video Reels.

Theo báo cáo của Engadget, Meta đã tập trung nhiều vào việc tăng video trên nền tảng của mình. Tuy nhiên, họ không thực sự thành công trong việc khuyến khích người dùng xuất bản nội dung gốc chứ không chỉ xuất bản lại các clip TikTok. Cũng theo báo cáo của Engadget - cả hai nền tảng Facebook và Instagram đều chứa đầy nội dung "tái chế" từ TikTok.

Vấn đề tồi tệ hơn, một báo cáo mới từ tạp chí tài chính Financial Times đã phát hiện ra rằng những người sáng tạo hiện đang kiếm ít tiền hơn trên Reels khi các khoản thanh toán giảm tới 70% và ngưỡng xem để được thanh toán cao hơn 10 lần so với trước đây, điều này có thể làm nản lòng người sử dụng Reels so với TikTok.

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-nghe/facebook-bo-sung-tinh-nang-quyet-an-thua-voi-tiktok-20220407142331687.htm