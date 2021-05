Dùng điện thoại Android test nhanh tốc độ Wi-Fi “có chuẩn” như đã hứa

Chủ Nhật, ngày 23/05/2021 08:00 AM (GMT+7)

Sẽ là rất khó chịu khi tốc độ internet không đạt như mong đợi của người dùng, đặc biệt khi mỗi tháng họ phải chi ra hàng trăm nghìn đồng thuê bao.

Internet chậm khiến chúng ta làm việc kém hiệu quả hơn và lãng phí rất nhiều thời gian. Tốt nhất người dùng nên kiểm tra tốc độ Internet để đảm bảo tốc độ Wi-Fi của mình đạt ngưỡng. Dưới đây là một số ứng dụng giúp người dùng kiểm tra tốc độ Internet tốt nhất dành cho Android để người dùng có cái nhìn tốt hơn.

Lưu ý: Bất cứ khi nào gặp phải tốc độ Internet chậm, người dùng có xu hướng gọi cho nhà cung cấp Internet của mình để được hỗ trợ. Họ sẽ chuyển hướng người dùng đến một trang web kiểm tra tốc độ Internet do ISP đó tạo ra. Đáng chú ý, các trang web kiểm tra tốc độ do ISP thực hiện hoặc các ứng dụng được tài trợ luôn trả về tốc độ tải xuống/tải lên cao. Do đó, tốt nhất là người dùng nên chạy bài kiểm tra tốc độ ít nhất ba lần và lấy điểm đọc trung bình. Họ cũng nên sử dụng các ứng dụng kiểm tra tốc độ Internet khác nhau để hiểu rõ hơn.

Fast Speed Test

Ứng dụng từ Netflix này là một trong những ứng dụng kiểm tra tốc độ Internet được đánh giá cao với giao diện người dùng đơn giản. Tất cả những gì người dùng cần làm là mở ứng dụng. Nó sẽ kiểm tra tốc độ kết nối Internet và hiển thị cho người dùng kết quả.

Ảnh minh họa.

Nhấn nút “Show More Info” cung cấp cho người dùng tất cả thông tin về tốc độ Internet, chẳng hạn như độ trễ tải xuống/tải lên, tốc độ tải lên, thông tin máy khách, máy chủ được sử dụng và địa chỉ IP công cộng của người dùng. Họ cũng có thể lưu kết quả tốc độ dưới dạng hồ sơ.

- Ưu điểm: Dễ sử dụng, ứng dụng nhẹ và không quảng cáo.

- Nhược điểm: Không thể chọn thủ công máy chủ nào để chạy kiểm tra tốc độ và chủ yếu tập trung vào tốc độ tải xuống.

SpeedTest của Ookla

Khi nói đến các ứng dụng kiểm tra tốc độ Internet, SpeedTest của Ookla là phổ biến nhất mà nhiều người dùng chọn. Mặc dù ứng dụng trông tương tự như trang web, nhưng có một số tính năng chính được nhúng vào ứng nó như người dùng có thể kiểm tra tốc độ ping, tải xuống và tải lên; lưu giữ một bản ghi kết quả kiểm tra; kiểm tra tốc độ từ các máy chủ khác nhau; đồ thị thời gian thực để hiển thị tính nhất quán của kết nối,…

Ảnh minh họa.

- Ưu điểm: dễ sử dụng, thông tin chi tiết, và cung cấp tùy chọn để kiểm tra tốc độ từ một vị trí máy chủ khác.

- Nhược điểm: các tính năng áp đảo giao diện và chứa quảng cáo.

SpeedTest Master

SpeedTest Master là một ứng dụng kiểm tra tốc độ Internet mạnh mẽ khác có sẵn cho các thiết bị Android. Ngoài việc cho phép người dùng kiểm tra tốc độ Internet, nó còn có tính năng dò tìm Wi-Fi, kiểm tra ping, cường độ tín hiệu Wi-Fi, phân tích kênh Wi-Fi và sử dụng dữ liệu.

Ảnh minh họa.

Để kiểm tra tốc độ, hãy mở ứng dụng và nhấn nút Start. Sau khi hoàn tất, nó sẽ hiển thị các thông tin chi tiết như tốc độ tải lên/tải xuống, ping, jitter và tỷ lệ phần trăm mất dữ liệu. Sau mỗi phiên kiểm tra tốc độ, một quảng cáo sẽ bật lên, điều này thật khó chịu.

- Ưu điểm: đơn giản để sử dụng, một số tính năng bổ sung, và thông tin chi tiết.

- Nhược điểm: toàn quảng cáo, và phiên bản miễn phí cung cấp một số bài kiểm tra tốc độ giới hạn.

Simple Speedcheck

Đây là một ứng dụng kiểm tra tốc độ Internet khác cung cấp kết quả chính xác. Ứng dụng có giao diện người dùng gọn gàng, cung cấp thông tin về tốc độ Internet của người dùng dưới dạng biểu đồ. Nó hiển thị cho người dùng toàn bộ cường độ tín hiệu Wi-Fi được kết nối. Nhấn nút Test và nó sẽ hiển thị cho người dùng tất cả các chi tiết tiêu chuẩn. Ứng dụng cũng theo dõi tất cả các bài kiểm tra tốc độ trước đó của người dùng và cho biết liệu họ đã thực hiện kiểm tra tốc độ qua Wi-Fi hoặc dữ liệu di động hay chưa. Quảng cáo ở khắp mọi nơi, nhưng người dùng có thể loại bỏ chúng bằng trả phí.

Ảnh minh họa.

- Ưu điểm: kết quả tốc độ chính xác, biểu đồ màu.

- Nhược điểm: quảng cáo có thể làm hỏng trải nghiệm và một số người dùng cho rằng ứng dụng này chạy trong nền.

Meteor

Meteor là một ứng dụng kiểm tra tốc độ miễn phí dành cho những ai đang tìm kiếm một ứng dụng có thể hiển thị cho họ kết quả kiểm tra tốc độ Internet. Meteor sẽ hiển thị cho người dùng các thông tin như tốc độ tải lên/tải xuống và ping.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, nó cũng có thể cho người dùng biết tốc độ Internet sẽ hoạt động như thế nào với các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của họ. Chi tiết về hiệu suất ứng dụng được hiển thị rõ ràng. Người dùng cũng có thể thực hiện kiểm tra tại nhiều địa điểm và so sánh kết quả kiểm tra - ví dụ: cơ quan, nhà riêng,…

- Ưu điểm: giao diện nhiều màu sắc, không quảng cáo và chỉ số hiệu suất ứng dụng.

- Nhược điểm: không nhiều tính năng.

Nguồn: http://danviet.vn/dung-dien-thoai-android-test-nhanh-toc-do-wi-fi-co-chuan-nhu-da-hua-5020212357...Nguồn: http://danviet.vn/dung-dien-thoai-android-test-nhanh-toc-do-wi-fi-co-chuan-nhu-da-hua-5020212357594950.htm