Kênh YouTube Timmy TV đăng video độc hại, phụ huynh muốn xóa bỏ hoàn toàn

Được lập ra vào ngày 20/2/2018, kênh YouTube Timmy TV hiện có hơn 779.000 người theo dõi và thu hút hơn 140 triệu lượt xem. Tuy nhiên mới đây, Timmy TV đã bị dư luận phản ứng vì cung cấp nhiều nội dung video clip chứa nội dung và hình ảnh độc hại, mê tín, kinh dị và rùng rợn, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cũng đã gửi văn bản đến Cục An toàn thông tin, Cục An ninh mạng (Bộ TT&TT) và Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) nhằm yêu cầu ngăn chặn, xóa hoặc gỡ bỏ kênh Timmy TV. Ngay sau khi nhận thông tin phản hồi từ dư luận, kênh Timmy TV hiện đã ẩn toàn bộ video clip và chỉ để lại 1 video với nội dung xin lỗi tất cả mọi người. Mặc dù vậy, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cho biết, các cơ quan chức năng của Bộ đang xem xét để đưa ra các hình thức xử lý nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm của Timmy TV, đồng thời xem xét yêu cầu YouTube gỡ bỏ kênh này.