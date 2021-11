Độc đáo ứng dụng cho phép người dùng nói chuyện bằng mắt

Thứ Tư, ngày 24/11/2021 15:35 PM (GMT+7)

Mới đây, Google đã chính thức phát hành bản cập nhật mới cho ứng dụng Look to Speak, bổ sung thêm 17 ngôn ngữ mới (bao gồm tiếng Việt) và hỗ trợ người dùng nói chuyện bằng mắt.

Trong vài năm gần đây, công nghệ đã có rất nhiều sự biến đổi, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và gia tăng năng suất công việc. Điển hình là nhóm ứng dụng hỗ trợ tiếp cận của Google, cho phép người khiếm thị, khiếm thính, khuyết tật... có thể giao tiếp bằng mắt hoặc trải nghiệm thế giới bên ngoài bằng tai.

Các ứng dụng của Google cho phép người khiếm khuyết có thể giao tiếp bằng mắt. Ảnh: Google

Mới đây, Google đã phát hành bản cập nhật mới cho ứng dụng Look to Speak, bổ sung thêm 17 ngôn ngữ mới, bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Bengali, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha/LatAm), tiếng Pháp, tiếng Hindi, tiếng Indonesia, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Marathi, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tamil, tiếng Telugu, tiếng Urdu và tiếng Việt.

Nhờ các ngôn ngữ mới vừa được bổ sung, nhiều người khuyết tật trên khắp thế giới sẽ giao tiếp dễ dàng hơn với người thân hoặc nhân viên chăm sóc.

Look to Speak hiện đang được cung cấp miễn phí trên Google Play, tương thích với các thiết bị chạy Android 9 trở lên. Ứng dụng sẽ dựa trên các thuật toán máy học để theo dõi chuyển động mắt của một người bằng camera trước.

Cài đặt và cấp quyền đầy đủ cho ứng dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Giao diện của ứng dụng khá đơn giản với 2 cột trái phải chứa các từ hoặc cụm từ thường dùng. Việc bạn cần làm là liếc mắt sang trái hoặc phải để chọn, nếu muốn quay trở về giao diện ban đầu, người dùng chỉ cần liếc mắt lên trên.

Liếc mắt sang trái hoặc phải để giao tiếp. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi bạn chọn một từ hoặc cụm từ, ứng dụng sẽ tự động phát âm thanh thông qua loa điện thoại. Người dùng có thể tùy chỉnh danh sách từ vựng hoặc bổ sung thêm các thuật ngữ riêng trong phần cài đặt ứng dụng.

Bổ sung danh sách từ vựng hoặc độ nhạy trong phần cài đặt ứng dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Tất nhiên, Look to Speak không phải là sự thay thế cho các thiết bị hỗ trợ người khiếm khuyết, tuy nhiên, nó sẽ giúp họ giao tiếp dễ dàng hơn chỉ với một chiếc smartphone. Nhìn chung, đây là một giải pháp có thể truy cập tức thì và rẻ hơn nhiều so với các thiết bị y tế chuyên dụng.

