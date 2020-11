Điều gì sẽ xảy ra khi bạn chặn ai đó trên Messenger?

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 10:05 AM (GMT+7)

Nếu không muốn giữ liên lạc với một người nào đó trên Messenger, bạn có thể chặn tin nhắn của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra sau đó?

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn chặn ai đó trên Messenger?

Nếu không thể hủy kết bạn với một người nào đó, bạn có thể chặn tin nhắn của họ trên Messenger.

Để thực hiện, bạn hãy mở ứng dụng Messenger trên điện thoại, bấm vào biểu tượng chữ “i” ở góc trên bên phải và chọn Block (chặn) - Block Messages and Calls (chặn tin nhắn và cuộc gọi). Trong trường hợp muốn bỏ chặn, người dùng chỉ cần thực hiện ngược lại.

Cách chặn một người bất kỳ trên Messenger. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi bạn chặn một ai đó trên Messenger, họ sẽ không thể nhắn tin cho bạn và ngược lại. Trong cửa sổ trò chuyện, người dùng sẽ thấy xuất hiện thông báo You can't reply to this conversation (bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này) hoặc This person isn’t available (người này không có mặt) tùy vào thiết bị đang sử dụng (máy tính, điện thoại).

Ngoài việc không thể nhắn tin, bạn và người đó cũng không thể gọi điện cho nhau thông qua Messenger. Biểu tượng gọi âm thanh và gọi video ở góc trên bên phải sẽ biến mất khỏi cửa sổ trò chuyện của hai bên.

Tuy nhiên, các tin nhắn trước đó vẫn sẽ tồn tại cho đến khi bạn xóa toàn bộ cuộc trò chuyện theo cách thủ công.

Nếu bạn và người đó ở chung trong một nhóm trò chuyện, cả hai vẫn có thể xem tin nhắn của nhau. Tuy nhiên, Facebook sẽ hiển thị thông báo khi bạn vào một nhóm có một người mà bạn đã chặn trên Messenger.

Sự khác biệt giữa việc chặn ai đó trên Messenger và Facebook

Khi chặn một ai đó trên Messenger, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, đơn cử như chặn tin nhắn và cuộc gọi hoặc chặn trên Facebook. Ngược lại, nếu thực hiện việc chặn thông qua Facebook, người dùng sẽ chỉ có một lựa chọn.

Làm thế nào để biết ai đó đã chặn bạn trên Messenger?

Để đảm bảo tính riêng tư, Facebook sẽ không thông báo khi có người chặn bạn trên Messenger và ngược lại. Khi mở một cửa sổ trò chuyện bất kỳ, nếu thấy xuất hiện thông báo You can't reply to this conversation (bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này) hoặc This person isn’t available (người này không có mặt) nghĩa là bạn đã bị chặn.

Tuy nhiên, điều này chỉ mới đúng một nửa, bởi lẽ nếu người đó vô hiệu hóa tài khoản Facebook, bạn cũng sẽ nhận được thông báo tương tự.

Một cách khác để biết liệu bạn có bị chặn hay không là hỏi một người bạn chung. Nếu họ có thể nhắn tin cho người đó nhưng bạn thì không, nghĩa là bạn đã bị chặn trên Messenger.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/cong-nghe/dieu-gi-se-xay-ra-khi-ban-chan-ai-do-tren-messe...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/cong-nghe/dieu-gi-se-xay-ra-khi-ban-chan-ai-do-tren-messenger-952754.html