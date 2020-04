Covid-19 có tác động ra sao tới chuyển đổi kỹ thuật số?

Chủ Nhật, ngày 05/04/2020 15:00 PM (GMT+7)

Sự bùng phát Covid-19 thực sự là một thảm kịch của thế giới, sẽ có tác động lớn và lâu dài cho nhân loại và nền kinh tế toàn cầu.

Khi dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới, ngày càng nhiều doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ các mục tiêu tài chính vì sự gián đoạn chuỗi cung ứng và nhu cầu suy giảm của khách hàng.

Hiện các nhà chuyên môn vẫn chưa thể dự đoán được đại dịch này sẽ kéo dài bao lâu, vì chưa có vắc-xin để chống lại nó, cũng như không có phương pháp trị liệu nào được phê duyệt để làm chậm quá trình gây bệnh trên cơ thể người. Điều cần làm rõ là Covid-19 sẽ tác động mạnh mẽ đến hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp trong nhiều tháng, có thể là nhiều năm nên những tổ chức, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, về lâu về dài.

Covid-19 đã thúc đẩy phát triển Chuyển đổi kỹ thuật số tới các Tổ chức và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Nói cách khác, các tổ chức/ doanh nghiệp phải xây dựng khả năng phục hồi hoạt động cần thiết để tồn tại trong thực tế mới. Đại dịch Covid-19 đã cho thấy giá trị to lớn của chuyển đổi Công nghệ thông tin và kỹ thuật số (IT and digital transformation) và các tổ chức nên tận dụng thời gian này để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi.

IDC đã thực hiện một cuộc khảo sát tại Trung Quốc vào tháng trước và thu thập ý kiến ​​của 32 CXO (Giám đốc trải nghiệm khách hàng) trong 10 ngành công nghiệp về tác động của Covid-19 mới đối với hoạt động kinh doanh của công ty, giá trị của CNTT và chuyển đổi kỹ thuật số trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát và các biện pháp chuyển đổi kỹ thuật số mới sau đại dịch.

3 tác động tiêu cực của Covid-19 đối với doanh nghiệp:

● Không thể gặp gỡ khách hàng

● Hiệu suất bán hàng giảm đáng kể

● Không có khả năng tiếp tục sản xuất.

3 tác động tích cực của Covid-19 đối với doanh nghiệp:

● Cải thiện khả năng hợp tác lâu dài

● Nâng cao nhận thức sâu rộng về giá trị của chuyển đổi kỹ thuật số và công nghệ thông tin tới tất cả các nhân viên

● Đạt được khả năng tiếp thị trực tuyến và phát triển kinh doanh.

Sandy Shen – Một đơn vị phân tích của Gartner cho hay: Giá trị của các kênh, sản phẩm và hoạt động kỹ thuật số hiện đang phát huy hiệu quả với các công ty ở khắp mọi nơi. Đây là một lời cảnh tỉnh cho các tổ chức, doanh nghiệp thường xuyên sử dụng lao động trực tiếp phải giành thêm chi phí đầu tư vào kinh doanh kỹ thuật số và khả năng phục hồi lâu dài. Các doanh nghiệp có thể chuyển đổi năng lực công nghệ và đầu tư sang nền tảng kỹ thuật số sẽ giảm thiểu sự tác động của Covid-19 và giữ cho các công ty hoạt động trơn tru trong thời gian dài.

Ở các quốc gia như Ý, nơi bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19, đã ghi nhận sự gia tăng đột biến trong lĩnh vực học online, phát trực tuyến và mua sắm trực tuyến.

Tầm quan trọng của Chuyển đổi kỹ thuật số vô cùng quan trọng trong thời gian này.

Khi các công ty phát triển kỹ thuật số lớn mạnh hơn, sẽ có nhiều tương tác với khách hàng xuất hiện trên màn hình hơn là trực tiếp. Những nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số này bắt đầu với việc tạo tài khoản trực tuyến mới. Xác minh danh tính kỹ thuật số sẽ là "chìa khóa" trong chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số của tổ chức khi tiến hành kinh doanh trực tuyến. Đáng buồn thay, nhiều công ty vẫn yêu cầu người dùng truy cập vào một cửa hàng hoặc văn phòng chi nhánh để tạo một tài khoản mới hoặc thực hiện các giao dịch thông thường. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn vì nhiều người và nhiều quốc gia đang tiến hành cách ly xã hội.

Các tổ chức có trang web trực tuyến sẽ cho phép doanh nghiệp duy trì tốt hơn trong đại dịch này, cả trong ngắn hạn và dài hạn. Chuyển đổi kỹ thuật số bao trùm rất rộng. Tuy nhiên, việc xác minh danh tính có ý nghĩa thiết thực vì nó cho phép các công ty hiện đại hợp lý hóa hành trình của khách hàng, cho phép người dùng của họ tạo tài khoản mới và thực hiện giao dịch từ điện thoại thông minh và máy tính 24/7 mà không cần phải tới văn phòng chi nhánh.

Trong vài năm qua, việc mở tài khoản kỹ thuật số đã đứng đầu trong các xu hướng của các tổ chức công nghệ. Chính Covid-19 đã đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trở thành xu hướng thịnh hành nhất hiện nay.

