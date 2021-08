Công nghệ này đang tạo ra hơn 75 triệu sản phẩm in 3D mỗi năm

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 13:30 PM (GMT+7)

Công nghệ này đã áp dụng cho 5.000 máy in 3D với hơn 75 triệu sản phẩm được sản xuất mỗi năm.

Công nghệ in 3D đã và đang phổ biến, được áp dụng hiệu quả trong mọi ngành nghề trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, từ ngành điện tử, thời trang, ô tô, hàng không vũ trụ, y tế, cơ khí chế tạo, giáo dục... Hơn nữa, đại dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp khiến cho việc gặp gỡ, trao đổi giữa hai bên cung và cầu sản xuất 3D trở nên vô cùng khó khăn.

In 3D là một công nghệ mới với tiềm năng rất lớn trong tương lai.

Trước nhu cầu ngày càng lớn và bức thiết như vậy, 3D Smart Solutions (gọi tắt là 3DS) đã giới thiệu nền tảng in 3D có tên gọi 3Dmanufacturer. Giải pháp này sử dụng công nghệ của AMFG - nhà cung cấp phần mềm tự động hóa MES và quy trình làm việc trong in 3D), với mục tiêu làm đơn giản hoá và trực quan hoá các bước khi muốn thực hiện các sản phẩm in 3D.

Theo 3DS, “nung nấu” ý tưởng từ cuối năm 2019, họ đã tìm hiểu, nghiên cứu, thử nghiệm và quyết định thực hiện dự án 3Dmanufacturer nhằm giải quyết những câu hỏi của thị trường và người dùng có nhu cầu in 3D tại Việt Nam. Cuối cùng, đến thời điểm hiện tại, nền tảng này đã chính thức vận hành qua nền tảng web và ứng dụng di động.

Tại đây, người dùng sẽ thử nghiệm mẫu in, tải lên các định dạng thiết kế (hỗ trợ nhiều định dạng như .STL, .OBJ, .STEP, .IGES…), và tuỳ chọn các tính năng in ấn để có đề xuất chính xác mức giá dự kiến của sản phẩm in 3D hoàn thiện. Ngoài ra, người dùng cũng có thể quản lý đơn hàng, lịch sử sản phẩm in 3D từng thực hiện và gửi các yêu cầu tư vấn để có một cái nhìn rõ ràng hơn về công nghệ in 3D.

Công nghệ in 3D giúp tạo ra khiểu dáng cho một dòng camera thông minh.

Điểm đặc biệt của 3Dmanufacturer là hợp nhất giải pháp tự động này với hệ thống CRM (hệ thống quản trị khách hàng) để việc chăm sóc khách hàng và thông báo hành động mua hàng được liên tục, hạn chế được tình trạng mất kiểm soát, thiếu thông tin giữa hai bên. Điều này không những giúp cho việc liên lạc giữa khách hàng và đơn vị in 3D được liên tục mà còn tiết kiệm được chi phí vì không phải đầu tư, kết nối và vận hành 2 hệ thống riêng biệt.

Được biết, AMFG - Autonomous Manufacturing với giải pháp tự động hoá mà 3Dmanufacturer đang áp dụng là tập đoàn cung cấp giải pháp quản lý in 3D nổi tiếng thế giới. Công nghệ của tập đoàn này đang được ứng dụng trong việc quản lý sản xuất các sản phẩm in 3D, đã có nhiều thương hiệu lớn trên thế giới áp dụng như: EOS, L’Oréal, HP, Ricoh,...

Hiện nay, giải pháp của tập đoàn AMFG đã áp dụng cho 5.000 máy in 3D, với hơn 75 triệu sản phẩm được sản xuất mỗi năm. Nó xuất hiện tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

