Cộng đồng mạng tranh luận: “Chỗ ngồi đuôi máy bay liệu an toàn nhất?”

Ngày 25/12, một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Azerbaijan Airlines bị rơi ở ngoại ô Aktau, Kazakhstan. Có 72 người trên máy bay, và 38 người trong số đó thiệt mạng ngồi ở phần đầu máy bay. Sau đó không lâu, vào ngày 29/12, một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Jeju Airlines của Hàn Quốc đã bị rơi ở sân bay Muan khiến 179 người thiệt mạng. Hai người sống sót cũng ở phần đuôi máy bay.

Phần đuôi của máy bay Azerbaijan Airlines rơi hôm 25/12.

Điều này dẫn đến một số cuộc tranh luận của cộng đồng mạng khi một số cho rằng chỗ ngồi an toàn nhất trên máy bay là ở phía sau máy bay. Tuy nhiên, quan điểm này không đáng tin trong mắt các chuyên gia hàng không.

Một cơ trưởng cấp cao trong ngành hành không cho rằng đó không phải là “chỗ an toàn nhất”. Để lý giải, vị cơ trưởng này chỉ ra rằng việc máy bay có thể sống sót sau một vụ tai nạn trên không hay không còn phụ thuộc vào tình trạng va chạm của máy bay và không có sự khác biệt rõ ràng về độ an toàn của ghế trước và ghế sau.

Phần đuôi còn sót lại trên máy bay của hãng hành không Jeju Airlines bị nạn hôm 29/12.

Các báo cáo trước đây cho rằng lý do khiến hàng ghế sau có thể an toàn hơn là do phần trước và giữa của máy bay thường hấp thụ phần lớn năng lượng khi va chạm. Tuy nhiên, theo quan điểm của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hàng không, tai nạn máy bay là quá ngẫu nhiên và hoàn cảnh của mỗi vụ tai nạn rất khác nhau, chẳng hạn như cách chúng chạm đất và liệu có cháy nổ hay không.

Ví dụ: nếu một chiếc Boeing 737 hạ cánh khẩn cấp trên mặt nước, cửa cabin phía sau bị rò rỉ và chìm dưới nước trước thì toàn bộ nước sẽ tràn vào từ cabin phía sau. Lúc này, hành khách ở khoang sau sẽ có nguy cơ thiệt mạng sớm nhất.

Vị trí an toàn trên máy bay phụ thuộc vào tai nạn xảy ra.

Hoặc nếu máy bay trượt khỏi đường băng khi hạ cánh, phía trước có chướng ngại vật đường băng và máy bay va chạm với đường băng thì hành khách ngồi phía trước cabin sẽ chịu tác động lớn hơn, nguy hiểm hơn. Xét cho cùng, chỉ vị trí ghế ngồi không thể quyết định sự an toàn của chuyến bay.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tai nạn máy bay thường xảy ra trong quá trình cất cánh và hạ cánh. Lúc này, việc làm theo hướng dẫn của tiếp viên và thắt dây an toàn chắc chắn sẽ nâng cao độ an toàn.