Cô gái gốc Việt chế tạo áo khoác thời trang chống đạn giá rẻ đầu tiên trên thế giới

Thứ Tư, ngày 19/02/2020 19:16 PM (GMT+7)

Những chiếc áo khoác trông rất hợp thời trang và trẻ trung, nhưng thật ra là những chiếc áo giáp chống đạn đang cách mạng hóa ngành áo bảo hộ dân dụng.

Vy Tran, nhà sáng lập nữ tuổi 26 của hãng thời trang Wonder Hoodie, đang làm rung chuyển ngành công nghiệp áo chống đạn dân sự bằng cách tung ra mẫu áo giúp bảo vệ thêm phần đầu thay vì chỉ giữ an toàn cho phần thân, cũng như chúng có kiểu dáng hiện đại, trẻ trung và giá cả tương đối phải chăng.

Vy Tran, sáng lập viên của Wonder Hoodie.

Với ý tưởng kinh doanh hợp thời và con số kinh doanh ấn tượng, cô gái Vy Tran người gốc Việt đã được Forbes xướng danh vào danh sách 30 Under 30 năm 2019 (khu vực Mỹ và Canada) dành cho người trẻ dưới 30 tuổi có thành tích đáng nể.

Ý tưởng xuất phát từ một vụ nổ súng

Theo gia đình di cư sang Mỹ từ năm 8 tuổi, cha của Vy qua đời không lâu sau đó vì ung thư gan, mẹ Vy vất vả kiếm sống để nuôi cô cùng một người em trai mới sinh. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Washington, Vy theo gia đình chuyển đến vùng vịnh San Francisco và bắt đầu hình thành những ý tưởng kinh doanh.

Công ty của Vy là tân binh mới tham gia thị trường áo chống đạn, ngành công nghiệp này dành cho mục đích dân sự cũng chỉ mới chớm nở trong thời gian gần đây. Mục tiêu của Vy là giúp ai cũng có thể mua được áo chống đạn, giúp món đồ này trở nên bình thường chứ không xa tầm với như trước đây khi nó được hạ giá thành xuống thấp.

Những chiếc áo chống đạn trông không khác gì áo hoodie thời trang.

Wonder Hoodie được thành lập vào năm 2018 với tính năng nổi bật nhất chính là phần nón áo cũng chống được đạn. Chia sẻ ý tưởng thành lập công ty, Vy Tran cho biết các vụ xả súng diễn ra ngày càng nhiều hơn tại Mỹ, truyền thông đưa tin hằng tuần hay thậm chí là hằng ngày.

Vào một buổi chiều 2 năm trước, một người hàng xóm của Vy đang đi bộ đến nhà của cô ở Seattle thì bị một kẻ cướp chặn đường và tấn công. Dù không chống trả quá nhiều nhưng người phụ nữ này vẫn bị tên cướp nã 8 phát vào ngực và tử vong ngay tại chỗ, trước cửa nhà của Vy.

Thiết kế của áo Wonder Hoodie giúp bảo vệ thêm phần đầu trước những vụ nổ súng.

“Nếu tôi là mẹ và muốn bảo vệ người con của mình khỏi bị trúng đạn mà chết, tôi sẽ trang bị cho con mình một chiếc áo chống đạn có mũ trùm đầu. Tôi chưa từng thấy sản phẩm nào như vậy ở thị trường trước đây mà có giá cả phù hợp cho phụ nữ và trẻ em. Thay vì đợi các nhà sản xuất tạo ra dòng sản phẩm này, tự tôi sẽ làm lấy”, cô gái chia sẻ.

Từ khoản tiền 100.000 USD dành dụm, Vy nghỉ công việc quản lý với mức lương tương đối cao để bắt đầu khởi nghiệp tại Wonder Hoodie. 30 chiếc áo chống đạn đầu tiên được cô tự tay may thủ công bằng chất liệu vải đặc biệt của Kevlar, sau đó được đặt mua số lượng lớn bởi DuPont.

Gần như duy nhất trên thị trường

Giá của mỗi chiếc áo như vậy dao động từ 100 USD đến 650 USD, tùy thuộc vào mẫu mã và các tính năng. Trong 11 tháng đầu tiên, doanh thu của công ty đạt 500.000 USD và đã đạt 4 triệu USD vào hết năm 2019. Ở thời điểm hiện tại, Wonder Hoodie đã có 3 nhà máy sản xuất ở California.

Trước khi sản xuất công nghiệp, Vy tự tay may lấy những chiếc áo đầu tiên và chào hàng đến các đối tác.

Ngoài áo khoác, Vy còn phát triển thêm dòng sản phẩm ba lô chống đạn cho hãng Skyline USA với giá trung bình chỉ 100 USD cùng dòng áo khoác chống đạn cao cấp cho hãng Aspetto với giá từ 2.800 USD đến 5.000 USD.

Cô gái cho biết trong tương lai sẽ đẩy mạnh nhiều dòng sản phẩm hơn nữa nhằm giúp tăng tỷ lệ sở hữu đồ chống đạn trong dân sự. Ngành đồ chống đạn toàn cầu có giá trị 2,1 tỷ USD vào năm 2018, nhưng tỷ lệ người dân thường sở hữu các món đồ này chỉ vào khoảng 10%.

“Các con số của công ty cứ tăng lên nhanh chóng theo cấp số nhân. Cứ mỗi khi có một vụ nổ súng, các nhà đầu tư lại gõ cửa và đặt vấn đề với chúng tôi”, Vy Tran cho biết.

Mặc áo giáp chống đạn chưa bao giờ thoải mái và thời trang đến thế.

Robert Davis, đồng sáng lập hãng thời trang Aspetto - đối tác của Wonder Hoodie - và cũng là một nhân vật lọt top 30 Under 30 năm 2018 của Forbes, cho biết đầu tư vào quần áo chống đạn đem lại giá trị to lớn về sau trước tình trạng chính phủ Mỹ vẫn chưa kiểm soát tốt việc sử dụng súng tự do tại quốc gia này.

Chris Dorn, nhà phân tích cấp cao tại Safe Havens International - một tổ chức về an toàn học đường được thành lập sau vụ thảm sát trường học kinh hoàng năm 1999 - cho biết ý kiến: “Cung cấp áo chống đạn cho giáo viên, học sinh và nhân viên tại nhà trường dù bao nhiêu tiền cũng là điều chính đáng, không lãng phí.

Ba lô chống đạn, một dòng sản phẩm khác của Wonder Hoodie.

Mặc dù không phải ngày nào cũng có một vụ xả súng, nhưng nếu sự cố xảy ra bất ngờ, những thứ này sẽ giúp cứu mạng sống của rất nhiều người. Chưa nói đến việc, dòng sản phẩm này rất hợp thời trang và có giá thành hợp lý, giúp chúng tôi có thể trang bị cho học sinh và giáo viên dễ dàng hơn”.

Nhà đầu tư đầu tiên của Wonder Hoodie, ông Nicholas Tommarello là CEO và là đồng sáng lập của quỹ Wefunder, chia sẻ: “Có rất nhiều hoài nghi về ý tưởng này cả về tính khả thi lẫn cơ hội kinh doanh, nhưng chúng tôi đã nhận ra ngay đây là một công việc có ích, góp phần thay đổi xã hội và người ta sẽ mua ngày càng nhiều những chiếc áo chống đạn như vậy”.

Để góp phần thúc đẩy số lượng bán ra và thực hiện hành động có ý nghĩa nhân văn, công ty của Vy tung ra chương trình cứ mỗi 10 áo được đặt mua thì sẽ dành tặng 1 áo cho thầy cô hoặc nhân viên làm việc tại ngôi trường tương ứng. Khách hàng của Wonder Hoodie không chỉ có phụ huynh, giáo viên và còn có Sở cảnh sát San Francisco, Los Angeles và nhiều đối tượng khách hàng khác.

“Sau khi biết được giá thành của loại vải do Kevlar sản xuất, tôi nhận ra những hãng áo chống đạn khác thu đến 95% lợi nhuận từ mỗi chiếc áo bán ra. Điều này khiến tôi cảm thấy không vui vì như vậy sẽ khiến người dân khó tiếp cận được với các sản phẩm bảo vệ an toàn cho bản thân. Công ty của tôi có nhà máy sản xuất riêng, vì thế tôi sẽ khiến giá thành của sản phẩm được hạ đến mức thấp nhất có thể.

Tôi không muốn lấy chuyện an ninh khiến mọi người hoang mang và mua sản phẩm của mình, nhưng nếu mọi người cảm thấy an toàn khi dùng áo của tôi thì tôi nghĩ mình đã giúp ích được họ. Vẫn còn nhiều người chưa sở hữu áo chống đạn của tôi, vì thế tôi vẫn tiếp tục tạo ra nhiều dòng sản phẩm khác để ai cũng được bảo vệ trước những nguy cơ về súng đạn”, Vy cười, chia sẻ và cho biết bản thân đang cảm thấy đi đúng con đường phía trước.

