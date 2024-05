Chip cấy não đầu tiên của Elon Musk bất ngờ gặp trục trặc

Con chip não đầu tiên được cấy vào bệnh nhân bị liệt của Neuralink, công ty công nghệ não do tỷ phú Elon Musk sáng lập, đang gặp trục trặc khiến giảm hiệu quả thu thập dữ liệu từ não.

Vào tháng 1, Neuralink đã cấy một thiết bị gọi là giao diện não - máy tính (BCI) vào não của anh Noland Arbaugh, 29 tuổi, bị liệt từ vai trở xuống do tai nạn từ 8 năm trước. Đây là lần đầu tiên một con chip được cấy vào não người, với mục đích giúp bệnh nhân bị liệt có thể điều khiển các thiết bị ngoại vi chỉ bằng ý nghĩ.

Neuralink xác nhận chip não đầu tiên đang gặp một số trục trặc.

Sau khi được cấy chip não, anh Arbaugh đã có thể chơi điện tử bằng suy nghĩ. Anh chỉ cần có ý muốn con trỏ chuột trên màn hình máy tính di chuyển đến đâu, thì con trỏ sẽ di chuyển theo suy nghĩ của anh một cách kì diệu.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần sau, Neuralink đã thừa nhận rằng một số "sợi" trong con chip cấy vào não anh Arbaugh đã co rút lại, khiến giảm số lượng điện cực có tác dụng. Điều này dẫn đến việc lượng dữ liệu mà con chip có thể thu thập từ não cũng giảm đi.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến các "sợi" này bị co rút và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe của anh Arbaugh. Neuralink đã thực hiện một số biện pháp để khắc phục sự cố, bao gồm điều chỉnh thuật toán để nhạy cảm hơn với tín hiệu thần kinh và cải tiến kỹ thuật "dịch" tín hiệu thần kinh thành di chuyển con trỏ chuột.

Sự cố này đã dấy lên lo ngại về tính an toàn và hiệu quả của công nghệ BCI. Một số chuyên gia đặt câu hỏi về việc liệu con chip cấy vào não có thể gây hại cho sức khỏe người dùng hay không. Một số tờ báo như The Wall Street Journal và New York Post đưa tin rằng công ty của ông Musk đang cân nhắc đến việc gỡ con chip khỏi não của bệnh nhân.

Nguồn: [Link nguồn]