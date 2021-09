Check-in "sống ảo" với iPhone 13 series ngay tại nhà: Mời bạn trải nghiệm công nghệ AR!

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 12:00 PM (GMT+7)

HHT - iPhone 13 đã được Apple chính thức cho ra mắt tại sự kiện California Streaming vừa qua. Xuất hiện với 4 mẫu là iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max có thiết kế và màu sắc ấn tượng, cấu hình mạnh mẽ với chip A15 Bionic. Hiện tại, bạn có thể trải nghiệm trước iPhone 13 bằng công nghệ AR.

Để "check-in" với iPhone 13 ngay tại nhà, bạn có thể trải nghiệm công nghệ AR ngay tại nhà với những bước đơn giản sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào trang web Apple đường link này.

Bước 2: Bạn cuộn xuống đến mục See iPhone 13 in AR, chọn phiên bản màu bạn muốn và nhấn View iPhone 13 in AR hoặc View iPhone 13 mini in AR.

Bước 3: Giờ thì bạn có thể trải nghiệm iPhone 13 và iPhone 13 mini tại nhà của mình rồi đấy.

Bước 4: Tương tự, bạn truy cập vào link này, tại mục See iPhone 13 Pro in AR, bạn chọn View iPhone 13 Pro in AR hay View iPhone 13 Pro Max in AR.

Bước 5: Bạn bắt đầu trải nghiệm iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max.

Bạn có thể dễ dàng "check-in" iPhone 13 series tại nhà.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/check-in-song-ao-voi-iphone-13-series-ngay-tai-nha-moi-ban-trai-nghiem-cong-nghe-ar-post1376415.tpo