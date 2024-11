ChatGPT Search đã được triển khai cho người dùng miễn phí

Các nguồn tin mới nhất cho biết, OpenAI dự kiến sẽ sớm giới thiệu một công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên để người dùng điều khiển các ứng dụng máy tính thông qua ChatGPT. Tính năng này đã được thử nghiệm trong ứng dụng ChatGPT dành cho Mac, nhưng hiện tại OpenAI đang tận dụng các chức năng tích hợp sẵn của macOS thay vì phát triển một cải tiến AI đột phá.

ChatGPT Search đã đến với người dùng ChatGPT miễn phí.

Trong khi chờ đợi những cải tiến lớn hơn, người dùng có thể trải nghiệm một số tính năng mới thú vị. ChatGPT Search hiện đang được triển khai cho người dùng miễn phí. ChatGPT Search ban đầu được OpenAI phát hành cho người dùng trả phí, bao gồm người dùng Plus, Teams và những người đăng ký danh sách chờ SearchGPT. Sau đó, công ty triển khai đến người dùng Enterprise và Edu trước khi cung cấp đến người dùng ChatGPT miễn phí. OpenAI bắt đầu đưa trải nghiệm ChatGPT Search ra khỏi giai đoạn thử nghiệm vào cuối tháng 10.

Mặc dù OpenAI chưa công bố thông tin cụ thể về tính có sẵn của ChatGPT Search nhưng một số người dùng miễn phí đã xác nhận rằng họ có thể truy cập tính năng này. Đáng chú ý, khi ChatGPT Search lần đầu ra mắt, tính năng này đã có sẵn trong một thời gian ngắn cho người dùng miễn phí trước khi bị gỡ bỏ, điều này có thể bắt nguồn từ một lỗi. Giờ đây, OpenAI dường như đang cố tình cung cấp ChatGPT Search cho người dùng miễn phí.

Người dùng không còn cần phải sử dụng tài khoản ChatGPT trả phí nữa.

Bên cạnh đó, Advanced Voice Mode cũng đã có mặt trên phiên bản dành cho PC của ứng dụng. Mặc dù được giới thiệu từ đầu tháng 5 nhưng Advanced Voice Mode mới vừa chỉ được OpenAI công bố trên nền tảng X vào cuối tuần qua, mặc dù tính năng này đã được giới thiệu từ đầu tháng 5 nhưng chỉ mới có mặt trên các ứng dụng di động trong vài tuần gần đây.

Việc triển khai các tính năng mới này có thể mất thời gian, đặc biệt là ở các thị trường như EU, nơi mà nhiều cải tiến phần mềm thường ra mắt muộn hơn so với Mỹ do áp lực từ các cơ quan quản lý. Hiện tại, OpenAI đã sẵn sàng đưa Advanced Voice Mode vào ứng dụng web ChatGPT dành cho tất cả người dùng trả phí. Tuy nhiên, tính năng này dường như chỉ triển khai dần cho người dùng ChatGPT Plus, đặc biệt là những người sống ở khu vực Châu Âu.

