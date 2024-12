Chatbot AI ChatGPT đình đám của OpenAI đang khiến người dùng hoang mang khi từ chối nhắc đến cái tên "David Mayer". Liệu rằng đây là sự cố kỹ thuật hay tồn tại một thuyết âm mưu nào đó?

Việc cộng đồng mạng dậy sóng trước hiện tượng kỳ lạ của ChatGPT bắt nguồn từ một bài đăng trên Reddit, khi một người dùng phát hiện ChatGPT không thể trả lời câu hỏi về "David Mayer". Kể từ đó, hàng loạt người dùng đã thử mọi cách để "ép" chatbot này nói ra cái tên bí ẩn, nhưng đều thất bại.

ChatGPT không thể đưa ra phản hồi khi được hỏi về David Mayer.

Giả thuyết phổ biến nhất là David Mayer de Rothschild, người thừa kế của gia tộc ngân hàng Rothschild, một nhà thám hiểm và nhà hoạt động môi trường. Tuy nhiên, ChatGPT vẫn có thể nói về "David de Rothschild" hay những người khác có họ "Mayer", cho thấy vấn đề chỉ xảy ra với cụm từ "David Mayer" đầy đủ.

Nhiều giả thuyết đã được đặt ra, từ lỗi kỹ thuật, bộ lọc kiểm duyệt, cho đến khả năng David Mayer đã dùng quyền lực để "xóa sổ" tên mình khỏi ChatGPT. Một số người cho rằng đây có thể là một David Mayer khác, hoặc ai đó đã tận dụng luật "Right to be Forgotten" để xóa dấu vết trên internet.

Hiện tại, OpenAI vẫn chưa lên tiếng về sự việc này. Sự thật về David Mayer và lý do ChatGPT "né tránh" cái tên này vẫn còn là một bí ẩn.

