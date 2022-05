Chặn người Việt xem, MV "There's No One At All" trên YouTube hiện ra sao?

Đến trưa 2/5, MV “There's No One At All” chỉ tăng thêm khoảng 200.000 lượt xem so với trưa hôm qua (1/5).

MV “There's No One At All” của Sơn Tùng M-TP được phát hành trên YouTube từ tối 28/4, nhanh chóng thu hút hơn 5 triệu lượt xem và lên top 1 xu hướng chỉ sau nửa ngày. Tuy nhiên, cả nội dung lẫn hình ảnh bị đánh giá là tiêu cực, gây ảnh hưởng tới giới trẻ, đã khiến MV bị cộng đồng mạng lên án. Các cơ quan chức năng, trong đó Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã yêu cầu YouTube gỡ video nói trên.

Trước làn sóng phản ứng này, đội ngũ phát triển kênh Sơn Tùng M-TP Official đã chọn cách trì hoãn, giữ nguyên MV nửa ngày và kiếm thêm được hơn 3 triệu lượt xem, nâng tổng lượt xem lên hơn 8 triệu. Sau đó, MV được chuyển sang chế độ chặn người xem tại Việt Nam, rồi tiếp theo là giới hạn độ tuổi người xem và khóa bình luận.

Sau khi chặn người xem tại Việt Nam, MV vẫn thu hút thêm cả triệu view chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, kể từ trưa 1/5 cho tới nay (trưa 2/5), MV “There's No One At All” chỉ còn thu hút được thêm khoảng 200.000 lượt xem - tức chỉ bằng 20% so với 24 giờ trước đó, nâng tổng lượt xem lên hơn 9,5 triệu lượt. Dù tổng số lượng xem hiện tại là rất đáng nể, nhưng với một tên tuổi "hot" như Sơn Tùng M-TP cũng như bản "hit" rất đáng mong chờ này và "hot trend" trong ngày đầu tiên thì con số hiện tại có phần chưa tương xứng.

Qua đó có thể thấy, việc chặn người xem tại Việt Nam và giới hạn độ tuổi người xem đã ảnh hưởng không nhỏ tới lượt xem của MV “There's No One At All”. Trước đó, các MV "Có Chắc Yêu Là Đây" hay "Muộn Rồi Mà Sao Còn" đều đã thu hút trên 150 triệu lượt xem, trong đó những ngày đầu tăng trưởng mạnh hơn nhiều so với MV “There's No One At All” như hiện tại.

Trước đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận định: Nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình “There's No One At All” mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Do đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá MV “There's No One At All” có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Với các lý do trên, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử có biện pháp xử lý, ngăn chặn đối với các tổ chức, cá nhân đăng phát, lưu hành, phổ biến bản ghi âm, ghi hình trên trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi có quyết định dừng lưu hành của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã gửi yêu cầu ngăn chặn việc phổ biến, lưu hành MV “There's No One At All” đến Google (YouTube) và tất cả các mạng xã hội khác. Trước đó, đại diện TikTok cũng cho biết, đã quyết định cấm phố biển MV này trên TikTok do có hành vi khuyến khích tự tử quá rõ ràng.

