Cảnh báo: Người dùng iPhone và iPad cần xóa gấp 32 ứng dụng này

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020 12:20 PM (GMT+7)

Các nhà nghiên cứu tại Sophos Labs đã tìm thấy hơn 30 ứng dụng iOS phải bị xóa nếu người dùng không muốn mất tiền oan.

Theo đó, các ứng dụng này tính phí đăng ký trong ứng dụng cao một cách vô lý. Ghi nhận từ Sophos Labs cho thấy, nhều trong số những ứng dụng đó có chi phí đăng ký như 30 USD/30 ngày hoặc 9 USD/tuần sau khoảng thời gian dùng thử 3 ngày hoặc 7 ngày. Nếu ai đó đã chọn trả tiền thuê bao cho một năm, giá trị tương ứng sẽ là 360 USD hoặc 468 USD.

Nguy hiểm hơn, Sophos Labs cho biết 32 ứng dụng nói trên được liệt kê là miễn phí từ nhà cung cấp ứng dụng, tuy nhiên các khoản phí đăng ký trong ứng dụng quá mức một cách lố bịch khiến người dùng phải trả cho nhà phát triển một lượng tiền mặt khổng lồ.

Các nhà nghiên cứu đã xác định cách thức hoạt động của chương trình và lưu ý rằng, đối với nhiều người nghĩ rằng một trong những ứng dụng này là miễn phí và cài đặt nó. Vấn đề là ứng dụng sẽ hiển thị cho họ thông báo “dùng thử miễn phí” ngay khi khởi chạy ứng dụng lần đầu tiên. Thông báo này nhắc nhở người dùng cung cấp chi tiết thẻ tín dụng. Trong một số trường hợp, nhiều tùy chọn hữu ích của ứng dụng sẽ chỉ có thể sử dụng khi người dùng tham gia đăng ký. Nếu chấp nhận đăng ký, tức số tiền trong thẻ tín dụng sẽ mất đi rất nhiều.

- Sophos Labs đã liệt kê ra 32 ứng dụng mà người dùng iPhone hoặc iPad cần gỡ ngay lập tức, chúng gồm:

- Seer App: Face, Horoscope, Palm

- Selfie Artwork – Picture Editor

- Palmistry Decoder

- Fortunate Life – Future Seer

- Life Palmistry – AI Palm & Tag

- Picsjoy-Cartoon Impact Editor

- Growing older seer – Faceapp, Horoscope

- Face Growing older Scan-AI Age Digital camera

- Face Reader – Horoscope Secret

- Horoscope Secret

- CIAO – Reside Video Chat

- Astro Time & Each day Horoscope

- Video Recorder / Response

- Loopy Helium Humorous Face Editor

- Banuba: Face Filters & Results

-QR Code Reader – Scanner

- QR Code Reader & Barcode PRO

- Max Quantity Booster

- Face Studying – Horoscope 2020

- Forecast Grasp 2019

- mSpy Lite Telephone Household Tracker

- Fortunescope: Palm Reader 2019

- Zodiac Grasp Plus – Palm Scan

- WonderKey-Cartoon Avatar Maker

- Avatar Creator – Cartoon Emoji

- iMoji – Cartoon Avatar Emojis

- Life Perception-Palm & Animal Face

- Curiosity Lab-Enjoyable Encyclopedia

- Fast Artwork: 1-Faucet Picture Editor

- Astroline astrology, horoscope

- Celeb Twin – Who you appear like

- My Duplicate – Movie star Like Me

Đối với những người tình cờ có một trong những ứng dụng này cài trên thiết bị của mình, ngoài việc gỡ bỏ cài đặt thì họ cần hủy đăng ký với ứng dụng đó. Để kiểm tra điều này, hãy mở ứng dụng Settings, chạm vào ảnh đại diện trong màn hình hiển thị và sau đó chạm Subscriptions. Sau đó, nhấp vào đăng ký mà người dùng muốn xử lý và chọn Cancel Subscription hoặc Subscription Possibility. Đối với những người không thấy lựa chọn này có nghĩa đăng ký đã bị hủy và sẽ không bị gia hạn.

