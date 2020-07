Cảnh báo 38 ứng dụng chụp ảnh “tự sướng” độc hại, không nên tải về điện thoại

Thứ Năm, ngày 02/07/2020 10:26 AM (GMT+7)

Các nhà nghiên cứu an ninh mạng phát hiện 38 ứng dụng chụp ảnh trên điện thoại Android có cài cắm các tính năng độc hại gây nguy hiểm cho người dùng.

Nhóm các chuyên gia an ninh mạng WhiteOps cảnh báo người người dùng Android không được tải và sử dụng 38 ứng dụng làm đẹp có cài cắm phần mềm quảng cáo độc hại. Núp bóng phần mềm chụp ảnh cung cấp filter làm đẹp, các ứng dụng này ngấm ngầm theo dõi người dùng rồi liên tục hiển thị quảng cáo. Kể cả khi không sử dụng, các thông tin riêng tư của người dùng sẽ được phát tán trên các dịch vụ quảng cáo, người dùng sẽ bị bủa vây bởi các quảng cáo tương tự khi dùng các ứng dụng khác.

Bên cạnh đó, các ứng dụng này còn cài cắm tính năng tính năng tinh vi khiến người dùng không thể loại bỏ nó khỏi thiết bị. Có thể biểu tượng để truy cập ứng dụng bị xóa khỏi màn hình chính nhưng ứng dụng vẫn chạy ngầm, âm thầm thu thập thông tin riêng tư của người dùng.

Danh sách 38 ứng dụng nguy hiểm: Yoroko CameraL: Solu Camera; Lite Beauty Camera; Beauty Collage Lite; Beauty & Filters Camera; Photo Collage & Beauty Camera; Beauty Camera Selfie Filter; Gaty Beauty Camera; Pand Selife Beauty Camera; Catoon Photo Editor & Selfie Beauty Camera; Benbu Selife Beauty Camera; Pinut Selife Beauty Camera & Photo Editor; Mood Photo Editor & Selife Beauty Camera; Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera; Selife Beauty Camera & Photo Editor;Fog Selife Beauty Camera; First Selife Beauty Camera & Photo Editor; Vanu Selife Beauty Camera; Sun Pro Beauty Camera;Funny Sweet Beauty Camera; Little Bee Beauty Camera; Beauty Camera & Photo Editor Pro; Grass Beauty Camera; Ele Beauty Camera; Flower Beauty Camera; Best Selfie Beauty Camera; Orange Camera; Sunny Beauty Camera; Landy Selfie Beauty Camera; Nut Selfie Camera; Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera; Art Beauty Camera-2019; Elegant Beauty Cam-2019; Selfie Beauty Camera & Funny Filters; Selfie Beauty Camera Pro;Pro Selfie Beauty Camera.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/canh-bao-38-ung-dung-chup-anh-tu-suong-doc-hai-khong-nen-tai-ve-dien-thoai-a479412.html