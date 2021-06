Cách xem phim bản quyền giá rẻ trên Netflix, tiết kiệm data

Thứ Bảy, ngày 26/06/2021 09:00 AM (GMT+7)

Netflix đã cho phép người dùng truy cập kho phim ảnh đồ sộ của họ với giá rẻ hơn trước nay.

Thay vì phải tốn hàng trăm ngàn đồng (160.000 - 280.000 đồng/tháng tùy gói), giờ đây người dùng Netflix có thêm một lựa chọn giá rẻ là gói dịch vụ Mobile Plan. Với mức phí 70.000 đồng/tháng, các thành viên Netflix có thể thưởng thức những bộ phim trên smartphone hay tablet với chất lượng SD, không bị chèn quảng cáo.

Xem phim Netflix chất lượng SD với gói Mobile Plan.

Với gói Mobile Plan mới này, người dùng có thể theo dõi toàn bộ kho nội dung trong nước và quốc tế của Netflix: Những tác phẩm Hollywood hấp dẫn như Stranger Things, Emily in Paris, The Witcher; các bộ phim của Hàn Quốc như Vincenzo và Start Up; hoặc từ châu Á như Cô gái đến từ hư vô, Âm dương sư: Tình nhã tập; các bộ phim Việt Nam như Gái Già Lắm Chiêu phần V, Sơn Tùng M-TP Sky Tour Movie,...

Theo Netflix, việc xem phim với chất lượng hình ảnh SD của Mobile Plan sẽ tiết kiệm data (khoảng 1GB data cho khoảng 6,5 giờ phim). Ứng dụng cũng sẽ tự động tải nhanh hơn trên những smartphone đời đầu chạy giao diện Android Lite UI.

Nói thêm về chuẩn SD, đây là chuẩn phim ảnh đã khá lỗi thời. Nó có tỉ lệ khung hình cũng như số lượng điểm ảnh thấp hơn so với chuẩn HD. Do đó, chất lượng hình ảnh và âm thanh của SD chỉ đạt mức độ xem được. Hiện tại, SD vẫn còn được sử dụng như một lựa chọn tiêu chuẩn dành cho truyền hình ở một số quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Còn về mức phí 70.000 đồng/tháng, dù rẻ hơn tới 4 lần so với gói cao cấp nhất chuẩn 4K của Netflix nhưng có thể vẫn chưa thể gọi là quá rẻ với nhiều người dùng smartphone tại Việt Nam. Song kho phim ảnh của Netlfix là thật sự khổng lồ và nhiều "bom tấn", trong đó có nhiều series phim ăn khách do Netflix đầu tư sản xuất.

