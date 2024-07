Cách tắt thông báo phiền phức khi có bạn Facebook đăng status, ảnh

Thời gian qua, người dùng mạng xã hội Facebook thường xuyên bị làm phiền bởi các thông báo bạn bè đăng dòng trạng thái (status) hay hình ảnh mới, dù đó là những người bạn ảo mà chúng ta ít hoặc hoàn toàn không tương tác với nhau. Trước đó, tính năng này thường chỉ được bật với những bạn bè trong danh sách bạn thân (Closed Friends).

Thay vì phải nhấn vào đọc, xóa thông báo thì người dùng Facebook có thể chặn hoàn toàn các thông báo này theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng ở góc phải phía trên giao diện Facebook > chọn Settings & privacy > chọn tiếp Settings.

Bước 2: Chọn Notifications ở các danh mục bên cạnh trái.

Bước 3: Tìm tới mục Updates from friends > tắt tùy chọn Allow notifications on Facebook.

Nguồn: [Link nguồn]