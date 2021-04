Cách kiểm tra bạn có bị Google theo dõi hay không

Thứ Ba, ngày 13/04/2021 06:00 AM (GMT+7)

Cách đây vài tuần, Google tuyên bố sẽ không cho phép các nhà quảng cáo theo dõi người dùng trực tuyến, một động thái nhằm cải thiện quyền riêng tư.

Tuy nhiên, Google cũng đồng thời giới thiệu FLoC (hay Federated Learning of Cohorts), một công nghệ mới trên trình duyệt Chrome, giúp cải thiện tính ẩn danh của người dùng trong khi vẫn thu thập dữ liệu duyệt web cho mục đích quảng cáo.

Người dùng tìm kiếm Google bằng tablet. Ảnh: Teerasan

Vào thời điểm đó, Google cho biết FLoC sẽ được thử nghiệm trước khi triển khai chính thức, nhưng công ty không cung cấp tùy chọn để người dùng chấp nhận tham gia hoặc từ chối. Tổ chức Biên giới Điện tử (EFF) đã chỉ trích trình theo dõi FLoC của Google, cho rằng công cụ này vẫn giám sát hành vi của người dùng.

Mới đây, EFF đã tạo ra trang web Amifloced, cho phép người dùng kiểm tra xem liệu họ có bị theo dõi bởi FLoC hay không.

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://amifloced.org/, sau đó kéo xuống bên dưới và bấm Check for FLoC ID. Nếu xuất hiện thông báo “Your browser does not currently have FLoC enabled nghĩa là trình duyệt của bạn không nằm trong danh sách thử nghiệm FLoC và ngược lại.

Trong trường hợp nằm trong danh sách thử nghiệm FLoC của Google, bạn chỉ cần chặn cookie của bên thứ ba trên trình duyệt Google Chrome hoặc chuyển sang sử dụng trình duyệt khác nếu bạn cảm thấy không đủ yên tâm.

Thử nghiệm FLoC dự kiến sẽ tiếp tục đến tháng 7 năm 2021 và có thể ảnh hưởng đến 5% người dùng trên toàn thế giới.

Trang web của EFF cũng giải thích cách hoạt động của FLoC. Về cơ bản, công cụ sẽ dựa vào lịch sử duyệt web và gom nhóm bạn vào một nhóm những người có sở thích tương tự trên khắp thế giới. Việc gom nhóm người dùng sẽ cho phép Google tiếp tục triển khai quảng cáo cá nhân hóa mà không cần phải nhắm mục tiêu người dùng cá nhân.

Cuộc tranh luận về quyền riêng tư tiếp tục diễn ra gay gắt khi ngày càng có nhiều người dùng Internet tỏ ra quan tâm đến quyền riêng tư. Apple đang đi đầu trong cuộc chiến đó thông qua bản cập nhật iOS 14.5. Các ứng dụng muốn có dữ liệu người dùng, bao gồm cả Google và Facebook, sẽ phải xin phép trước.

