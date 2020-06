Cách gỡ bỏ các ứng dụng Trung Quốc trên điện thoại

Thứ Ba, ngày 02/06/2020 08:27 AM (GMT+7)

Với Remove China Apps, bạn có thể gỡ bỏ các ứng dụng Trung Quốc trên điện thoại chỉ với vài thao tác đơn giản.

Remove China Apps được phát triển bởi công ty OneTouch AppLabs (Ấn Độ), giúp xác định và xóa các ứng dụng Trung Quốc khỏi điện thoại. Chỉ sau hai tuần ra mắt, ứng dụng đã có hơn 1 triệu lượt tải xuống, hầu hết đều đến từ người dùng Ấn Độ.

Theo trang Android Authority, ứng dụng có thể nhận diện các ứng dụng Trung Quốc hiện đang được cài đặt trên điện thoại, đơn cử như Mi Remote, TikTok... Tuy nhiên, Remove China Apps lại bỏ qua PUBG Mobile, một tựa game được phát triển bởi Tencent Games (Trung Quốc).

Remove China Apps hỗ trợ gỡ cài đặt các ứng dụng Trung Quốc chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: MINH HOÀNG

Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng Remove China Apps tại địa chỉ https://bit.ly/remove-china-apps, tương thích với các thiết bị Android.

Lưu ý, Remove China Apps chỉ xác định được các ứng dụng do người dùng cài đặt từ Google Play (hoặc các cửa hàng của bên thứ ba), không phát hiện được các ứng dụng được cài sẵn trên điện thoại (Bloatware).

Khi hoàn tất, bạn có thể nhấn Scan now để sử dụng ngay mà không cần tạo tài khoản.

Nếu điện thoại không có ứng dụng nào được phát triển bởi các công ty Trung Quốc, bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo “You are awesome, No China app found in your system”. Ngược lại, người dùng chỉ cần bấm chọn để gỡ bỏ các ứng dụng được phát hiện.

Remove China Apps có giao diện khá đơn giản và dễ sử dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Dù không yêu cầu quyền hạn nhưng trong phần chính sách bảo mật, công ty cho biết ứng dụng sẽ thu thập thông tin về loại nền tảng (Android), phiên bản hệ điều hành, số lần nhấp vào ứng dụng, kiểu thiết bị, ngôn ngữ hệ thống, mã quốc gia di động (MCC), tên nhà sản xuất thiết bị, độ phân giải màn hình... và không đề cập đến trách nhiệm của công ty trong trường hợp vi phạm.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/cach-go-bo-cac-ung-dung-trung-quoc-tren-dien-thoai-916049.html