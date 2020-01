Cách chia sẻ vị trí địa điểm giữa thiết bị iOS và Android

Thứ Năm, ngày 23/01/2020 11:05 AM (GMT+7)

Việc thiếu tính tương thích giữa các thiết bị iOS và Android đôi lúc gây phiền toái khi bạn muốn chia sẻ vị trí địa điểm đến bạn bè. Nhưng với ứng dụng Google Maps bạn sẽ có thể dễ dàng thực hiện thao tác này.

Cách thực hiện:

• Trên thiết bị iOS hãy tải về ứng dụng Google Maps từ App Store.

• Tiếp theo mở ứng dụng Google Maps, nếu nhận được yêu cầu cấp quyền sử dụng vị trí hãy chọn Allow While Using App.

• Bấm vào nút tròn có hình mũi tên màu xanh ở góc phải giao diện để ứng dụng xác định vị trí của bạn. Tiếp theo hãy chạm vào chấm xanh hiển thị vị trí của bạn chọn Share your location.

• Trong bảng nhỏ xuất hiện, bạn hãy chọn khoảng thời gian muốn vị trí được chia chia sẻ với bạn bè (có thể dùng dấu “+” và “-“ để thay đổi). Tiếp theo bấm vào biểu tượng Message.

• Lúc này ứng dụng Google Maps sẽ tạo một đường dẫn trong ứng dụng Message (Nhắn tin) của thiết bị iOS. Bạn chỉ việc chọn vào số điện thoại của bạn bè đang sử dụng thiết bị Android và gửi tin nhắn cho họ, bạn bè của bạn nhấn vào đường dẫn để mở ứng dụng Google Maps và sẽ biết chính xác vị trí của bạn đang ở đâu theo thời gian thực.

Các bước chia sẻ vị trí bằng Google Maps

Tương tự trên thiết bị Android cũng thực hiện tương tự để chia sẻ vị trí cho thiết bị iOS.

