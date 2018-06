Cách ẩn số điện thoại để không ai tìm ra Zalo của bạn

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 19:00 PM (GMT+7)

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc cách ẩn số điện thoại trên Zalo để bảo mật thông tin cá nhân và hạn chế người khác tìm ra tài khoản của bạn.

Khi có được số điện thoại của một ai đó, bạn hoàn toàn có thể tìm ra Zalo của họ và ngược lại. Do đó nếu không muốn bị lộ thông tin cá nhân và ẩn mình trên Zalo, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ ngay sau đây.

Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Zalo trên smartphone, bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc phải bên dưới và chọn Cài đặt (biểu tượng bánh xe răng cưa). Lưu ý, nếu đang sử dụng phiên bản cũ, bạn cần cập nhật ứng dụng Zalo lên bản mới nhất tại địa chỉ http://bit.ly/2xH3jpY (Android) hoặc https://apple.co/2xLao8O (iOS).

Truy cập vào phần Cài đặt để thay đổi quyền riêng tư. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, bạn chuyển sang mục Quyền riêng tư > Nhận yêu cầu kết bạn.

Tại đây, người dùng chỉ cần vô hiệu hóa tùy chọn Số điện thoại. Kể từ lúc này, người khác sẽ không thể tìm ra trang Zalo của bạn thông qua số điện thoại đã đăng ký. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tắt tính năng tìm kiếm thông qua Username, mã QR, nhóm và danh thiếp.

Người khác sẽ không thể tìm ra Zalo của bạn thông qua số điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

Trước đó không lâu, Facebook cũng đã vô hiệu hóa tính năng tìm kiếm bạn bè bằng email và số điện thoại sau những chỉ trích từ phía người dùng. Đồng thời thực hiện nhiều cải tiến liên quan đến quyền riêng tư như giới hạn quyền hạn truy cập của các ứng dụng bên ngoài, xóa thông tin cuộc gọi, tin nhắn bởi lo ngại dữ liệu cá nhân của người dùng có thể bị đánh cắp.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể chủ động thực hiện việc này bằng cách truy cập vào phần Settings (cài đặt) trên Facebook và chọn Privacy (quyền riêng tư). Sau đó chỉnh sửa tùy chọn Who can look you up using the email address you provided? (ai có thể tìm kiếm bạn bằng địa chỉ email mà bạn cung cấp?) và Who can look you up using the phone number you provided? (ai có thể tìm kiếm bạn bằng số điện thoại mà bạn cung cấp?) thành Friends (bạn bè).

Thay đổi các tùy chọn nhằm hạn chế người khác tìm ra Facebook cá nhân. Ảnh: MINH HOÀNG