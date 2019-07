"Bùng nổ" các giải đấu game Dota 2 và Street Fighter trong năm 2019 - 2020

Thứ Tư, ngày 31/07/2019 06:00 AM (GMT+7)

Dota 2 và Street Fighter là hai tựa game ăn khách sẽ được tổ chức thành các giải thể thao điện tử quốc tế trong thời gian tới.

Công nghệ Sự kiện:

Tập đoàn truyền thông thể thao ONE Championship (ONE) vừa chính thức công bố ONE Esports sẽ khởi tranh chuỗi các giải vô địch thể thao điện tử lớn nhất châu Á với sự kiện đầu tiên của mùa giải 2019 - 2020. Bên cạnh đó, doanh nhân chuyên về thể thao điện tử Carlos Alimurung cũng chính thức được bổ nhiệm trở thành CEO của ONE Esports, nơi ông sẽ đảm nhiệm công tác định hướng chiến lược của giải đấu, đề ra các mục tiêu cho công ty và hỗ trợ việc thực hiện, phân phối nội dung.

Dota 2 Invitational sẽ có sự góp mặt của những đội thể thao điện tử hàng đầu thế giới.

ONE Esports xác nhận sẽ tổ chức một chuỗi các giải đấu Dota 2 Invitational với sự góp mặt của những đội thể thao điện tử hàng đầu thế giới. Giải vô địch thế giới ONE Dota 2 Pro Invitational tại Singapore sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22/12/2019 tại sân vận động trong nhà Singapore, và giải vô địch thế giới ONE Dota 2 Pro Invitational tại Jakarta sẽ được tổ chức từ ngày 17 - 19/4/2020 tại trung tâm ICE BSD. Khản giả sẽ có cơ hội chứng kiến những cuộc đọ sức giữa các đội thi đấu Dota 2 chuyên nghiệp hàng đầu thế giới với giải thưởng lên đến 500.000 USD.

Street Fighter Challenge cũng là một giải đấu game nổi tiếng.

Ngoài ra, ONE Esports cũng sẽ tổ chức giải đấu TEKKEN Invitational và Street Fighter Challenge trong ngày hội ONE Fan Fest tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào hai ngày 5 và 6/10 tới đây như một phần trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm sự kiện lần thứ 100 của ONE Championship. Giải đấu sẽ chứng kiến những cuộc đọ sức của các game thủ trong cộng đồng game đối kháng với 9 game thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới theo format đối đầu 3v3.

ONE Esports cho biết, họ sẽ công bố lịch thi đấu trong năm 2020 với những tựa game ăn khách nhất và sự góp mặt của các game thủ chuyên nghiệp xuất sắc nhất thế giới trong một vài tháng tới. Các tựa game mới cũng sẽ được công bố trong thời gian tiếp theo.