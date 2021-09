Bóng đá Việt Nam gây sốt trên bảng xếp hạng tìm kiếm của Google

Chủ Nhật, ngày 12/09/2021 12:05 PM (GMT+7)

Chủ đề bóng đá liên tục đứng đầu bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm trên Google các tuần.

Dẫn đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trong tuần vừa qua chính là từ khóa “trực tiếp bóng đá". Từ khoá này đã bất ngờ trở thành xu hướng tìm kiếm vào ngày 7-9, cũng là ngày diễn ra trận tranh tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Úc.

Nhìn chung, những từ khóa liên quan đến trận đấu nói trên trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 của giải World Cup 2022 đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của người Việt.

Từ khoá “Việt Nam vs Australia" và “bóng đá hôm nay" lần lượt xếp tại vị trí thứ 5 và thứ 7 cũng đã chứng minh được sức nóng của trận đấu và sự cổ vũ nhiệt tình của người Việt dành cho đội tuyển nhà.

Cũng theo dòng sự kiện vòng loại giải đấu này, từ khóa tìm kiếm “Brazil vs Argentina” tăng mạnh, đứng tại vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng.

Vì một số cầu thủ của đội tuyển Argentina đã vi phạm quy tắc phòng, chống dịch COVID-19 tại Brazil khi đến đây thi đấu, quan chức y tế địa phương đã vào sân để can thiệp ngay khi trận tranh tài chỉ vừa diễn ra ít phút. Trận đấu hiện đang tạm hoãn và vẫn chưa xác định ngày tái đấu.

Bảng xếp hạng tuần này có sự góp mặt của nhà sản xuất âm nhạc Tim Bergling tại vị trí thứ 2, người được Google Doodle đặc biệt vinh danh vào ngày 8-9 vừa qua vì những cống hiến to lớn của anh dành cho ngành âm nhạc.

Bergling, hay còn được biết đến với nghệ danh “Avicii" vô cùng nổi tiếng với các tác phẩm “Wake Me Up", “Hey Brother", “Waiting for Love"...

Google Doodle đặc biệt vinh danh nhà sản xuất âm nhạc Tim Bergling vào ngày 8-9 vừa qua.

Vị trí thứ 4 của bảng xếp hạng thuộc về từ khóa “khai giảng trực tuyến". Khác với ngày 5-9 của các năm học trước, trong bối cảnh giãn cách vì dịch vẫn còn phức tạp, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã quyết định tổ chức lễ khai giảng qua hình thức trực tuyến hoặc sóng truyền hình.

Trong tuần qua, Hà Nội vừa ra quyết định phân bổ sử dụng gần 1 triệu liều vaccine Sinopharm do Bộ Y Tế cấp. Lượt tìm kiếm thông tin về "vaccine Sinopharm" tăng mạnh, đứng vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng Google Xu Hướng.

Ngoài ra, bảng xếp hạng còn có các từ khoá khác như "Huỳnh Lập, Hồng Tú" - xếp hạng 3 và "Ngô Diệc Phàm" xếp hạng 9. Danh sách 10 chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam trong tuần qua:

1. Trực tiếp bóng đá

2. Tim Bergling

3. Huỳnh Lập, Hồng Tú

4. Khai giảng trực tuyến

5. Việt Nam vs Australia

6. FPT Play

7. Bóng đá hôm nay

8. Brazil vs Argentina

9. Ngô Diệc Phàm

10. Vaccine Sinopharm

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/nhip-cong-nghe/bong-da-viet-nam-gay-sot-tren-bang-xep-han...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/nhip-cong-nghe/bong-da-viet-nam-gay-sot-tren-bang-xep-hang-tim-kiem-cua-google-1014829.html