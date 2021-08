Bóng đá quốc tế là chủ đề được nhiều người tìm kiếm tuần qua

Chủ Nhật, ngày 29/08/2021 15:00 PM (GMT+7)

Dẫn đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trên Google tuần qua chính là từ khóa về cặp đôi “Diệu Nhi, Anh Tú”.

Tuy nhiên, chủ đề bóng đá quốc tế mới chính là nội dung được người Việt quan tâm nhiều nhất trong tuần qua.

Cụ thể, các từ khóa tìm kiếm trận đấu thuộc khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh giữa các câu lạc bộ như “Chelsea vs Arsenal”, “MU vs Southampton” và từ khóa tìm kiếm trận đấu “PSG vs Brest” thuộc khuôn khổ Bóng đá Pháp - Ligue 1 lần lượt xếp tại vị trí thứ 2, 3 và 10 trong bảng xếp hạng Google Xu Hướng tuần này.

Tiếp nối chủ đề trên, từ khóa “bốc thăm C1” cũng lọt vào tốp 5 tìm kiếm của bảng xếp hạng, và sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá dành cho thương vụ chuyển nhượng chân sút xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo cũng đã đưa từ khóa “Ronaldo” lọt vào tốp 7 tìm kiếm của Google trong tuần qua.

Trên thực tế, người dùng Việt Nam rất quan tâm đến thông tin của các trận đấu bóng đá thuộc các giải Ngoại hạng Anh, cúp Quốc gia Pháp, siêu cúp bóng đá Châu Âu...

Để dễ dàng theo dõi, người dùng chỉ cần tra từ khóa hai đội bóng thi đấu với nhau trên Google, các thông tin chi tiết về tỉ số và diễn biến trận đấu sẽ được hiển thị đầy đủ trên kết quả tìm kiếm. Việc điều chuyển công tác ông Nguyễn Thành Phong - nguyên chủ tịch UBND TP.HCM sang giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng thu hút nhiều sự quan tâm của người dân. Từ khóa “Nguyễn Thành Phong" hiện đang đứng tại vị trí thứ 4 của bảng xếp hạng.

Bên cạnh đó, trong thời gian giãn cách xã hội nghiêm ngặt lúc này, nhu cầu cập nhật thông tin diễn biến dịch COVID-19 trên các tỉnh, thành rất được chú trọng.

Từ khóa “Hà Nội giãn cách xã hội” xếp tại vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng tuần vừa qua khi lãnh đạo Thành phố đồng ý tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Thành phố vào chiều ngày 20-8.

Trong tuần vừa qua cũng là thời gian diễn ra “Lễ Vu lan”, từ khóa được tìm kiếm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Google Xu Hướng. Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo hướng đến việc báo hiếu cha mẹ.

Tuy dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp nhưng cũng không ngăn cản được những người con Việt Nam nhắc nhớ và hướng về cha mẹ vào ngày này với lượt tìm kiếm về từ khóa tăng cao.

Vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm tuần qua thuộc về từ khóa “Lucas NCT". Nam ca sĩ thần tượng Lucas là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám NCT thuộc công ty chủ quản SM Entertainment. Ngay khi vướng phải những bê bối về đời tư, các thông tin cũng như lượt tìm kiếm liên quan đến nam ca sĩ tăng vọt.

Bảng thứ hạng 10 chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam trong tuần qua:

1. Diệu Nhi, Anh Tú

2. Chelsea vs Arsenal

3. MU vs Southampton

4. Nguyễn Thành Phong

5. Bốc thăm C1

6. Hà Nội giãn cách xã hội

7. Ronaldo

8. Lễ Vu lan

9. Lucas NCT

10. PSG vs Brest

