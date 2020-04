Bộ TT&TT ra mắt khonggianmang.vn: Kiểm tra ngay password có bị lộ hay không?

Thứ Sáu, ngày 24/04/2020 15:00 PM (GMT+7)

Người dùng internet Việt Nam có thể kiểm tra địa chỉ email và các mật khẩu thường dùng có bị lộ hay không.

Trang web khonggianmang.vn của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT) đã chính thức đi vào hoạt động. Website đưa ra các hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin khi làm việc từ xa cho các cơ quan, tổ chức và người dùng cá nhân và một loạt giải pháp kỹ thuật hỗ trợ, đặc biệt trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành.

Chức năng kiểm tra địa chỉ email và mật khẩu có bị rò rỉ trên mạng internet hay không.

Theo Bộ TT&TT, trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng nổ, làm việc trực tuyến (online) tại nhà là giải pháp thiết thực và cấp thiết hơn bao giờ hết. Tại Việt Nam, không ít các công ty đã triển khai hình thức làm việc từ xa cho cán bộ và nhân viên. Việc làm này nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu sự ngưng trệ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, làm việc trên các nền tảng thay thế trên mạng là một việc làm đầy thách thức khi cần phải bảo đảm an toàn thông tin của tổ chức, doanh nghiệp và người dùng.

"Xu hướng làm việc từ xa tiềm tàng nhiều nguy cơ về mất an toàn thông tin, khi các tin tặc đã sẵn sàng khai thác lỗ hổng và thực hiện các cuộc tấn công mạng theo nhiều hình thức mới", Bộ TT&TT cảnh báo.

Hiện tại, khonggianmang.vn đang cung cấp một số tài liệu và công cụ cần thiết cũng như đưa ra một loạt các giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tránh các nguy cơ lộ lọt dữ liệu, thông tin đăng nhập từ xa nhắm vào mạng của tổ chức và lừa đảo trong thời gian này như: Công cụ kiểm tra địa chỉ IP; Công cụ kiểm tra trang web lừa đảo (Phishing); Công cụ kiểm tra khả năng phòng chống tấn công giả mạo email; Công cụ kiểm tra lộ lọt thông tin cá nhân,...

Ngoài ra, với chức năng thiết lập mạng lưới giám sát an toàn thông tin mạng trên toàn quốc, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã và đang cùng các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp ISP, các công ty bảo mật của Việt Nam hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và người dùng cá nhân công tác đảm bảo an toàn thông tin trong mọi thời điểm.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-nghe/bo-tttt-ra-mat-khonggianmangvn-kiem-tra-ngay-password-co-bi-lo-hay-k...Nguồn: http://danviet.vn/cong-nghe/bo-tttt-ra-mat-khonggianmangvn-kiem-tra-ngay-password-co-bi-lo-hay-khong-1082203.html