Bật mí tính năng "thần thánh" trong bản cập nhật iOS mới trên iPhone

Thứ Bảy, ngày 16/01/2021 15:00 PM (GMT+7)

Bản cập nhật iOS 14.4 sắp tới có thể cảnh báo người dùng nếu iPhone đã được thay thế camera bên ngoài.

Theo MacRumors, bản cập nhật iOS 14.4 sắp tới có thể cảnh báo người dùng nếu iPhone đã được thay thế camera bên ngoài.

Cụ thể, sau khi nâng cấp iPhone lên iOS 14.4 beta 2, MacRumors đã tìm thấy sự xuất hiện của một tính năng mới, cho phép iPhone có thể phát hiện linh kiện camera bên trong máy đã bị thay thế.

Khi iOS 14.4 phát hiện iPhone có camera "không chính hãng", dòng thông báo "Không thể xác minh rằng iPhone này có máy ảnh chính hãng" (Unable to verify this iPhone has a genuine Apple camera) sẽ xuất hiện ở màn hình khoá, cũng như trong phần Cài đặt.

Hiện tại, đây cũng cách mà iPhone thông báo cho người dùng khi chiếc iPhone của họ có màn hình và pin "không chính hãng". Cụ thể, ở thời điểm hiện tại, khi những chiếc iPhone - kể từ dòng iPhone Xs/Xs Max/Xr trở lên bị thay thế pin, hoặc iPhone 11 trở lên bị thay thế màn hình, thông báo thiết bị đã bị thay thể linh kiện sẽ xuất hiện.

Thông báo "Không thể xác minh rằng iPhone này có viên pin Apple chính hãng"

Thông báo này xuất hiện bởi từ các đời iPhone trên, Apple đã gán cho mỗi màn hình/viên pin một mã Serial Number độc nhất, và nếu hệ thống phát hiện một màn hình/viên pin với mã Serial Number khác được gắn vào, thông báo trên sẽ lập tức được gửi đến người dùng.

Đây được coi là một biện pháp của Apple nhằm khuyến khích người dùng sửa chữa tại các trung tâm sửa chữa uỷ quyền của hãng, thay vì các bên thứ ba.

Nhìn chung, iOS 14.4 bản chính thức sắp tới sẽ có lợi cho những người dùng muốn mua lại iPhone qua tay. Người mua sẽ biết được chiếc iPhone mình mua có còn "nguyên zin" hay không? Hoặc nếu đã thay thế thì có phải linh kiện chính hãng của Apple hay không?

Dẫu vậy, khái niệm "không chính hãng" của Apple có thể tạo nên sự hiểu lầm cho người dùng khi mua (hoặc bán) lại iPhone qua tay đã được thay thế linh kiện bởi: dù linh kiện được thay thế là chính hãng nhưng nếu không đến đúng các trung tâm sửa chữa uỷ quyền của Apple, thông báo này vẫn sẽ hiện ra.

Trước đó, người ta đã phát hiện ra rằng camera của iPhone 12 sẽ ngưng hoạt động nếu như bị thay thế, kể cả khi camera đó được lấy từ một chiếc iPhone 12 khác.

