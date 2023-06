"Báo động đỏ" thiệt hại do rò rỉ dữ liệu, trung bình hơn 4 triệu USD mỗi sự cố

Tại sự kiện Vietnam Security Summit 2023 với chủ đề “An toàn dữ liệu: Bảo vệ tài nguyên quốc gia”, nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp về chuyển đổi số và an ninh mạng Noventiq đã mang đến góc nhìn mới cho doanh nghiệp về quá trình phân loại và bảo vệ dữ liệu kết hợp với các giải pháp từ Microsoft để thúc đẩy phòng chống thất thoát dữ liệu và quản lý rủi ro nội bộ.

Theo Noventiq, dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp đang được chú trọng hơn bao giờ hết, trong bối cảnh thiệt hại gây ra từ các vụ rò rỉ dữ liệu đang ngày một tăng cao. Thiệt hại chi phí do rò rỉ dữ liệu của các doanh nghiệp trên toàn cầu đạt mức trung bình 4,24 triệu USD trên mỗi sự cố trong năm 2020. Tại Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam), mỗi vụ thất thoát dữ liệu thiệt hại trung bình 2,64 triệu USD.

Các con số này đạt cao nhất trong 17 năm gần đây. Ở góc độ cá nhân, dữ liệu của người dân đang được các chính phủ bảo vệ ở mức cao. Theo báo cáo của Gartner (tháng 8/2022), đến hết năm 2024, 3/4 dân số thế giới sẽ được bảo vệ dữ liệu cá nhân bởi các quy định hiện đại về quyền riêng tư.

Diễn đàn Vietnam Security Summit 2023.

Theo số liệu từ báo cáo của FortiGuard, bộ phận nghiên cứu phát triển của Fortinet, trong quý I/2023, công cụ này phát hiện khoảng 9 triệu các mối đe dọa diễn ra trong cùng một ngày tại Việt Nam. Hầu hết trong số này là các cuộc tấn công thăm dò, do thám để tìm kiếm lỗ hổng trong hệ thống của doanh nghiệp và cả thiết bị của người dùng cá nhân.

Một khảo sát của Fortinet tại Việt Nam cho thấy, 72% số người được hỏi đã trải qua ít nhất gấp đôi số lượng sự cố bảo mật thời gian gần đây. Trong khi đó, lực lượng bảo mật của các doanh nghiệp khá mỏng manh, khiến hệ thống khó được bảo vệ kỹ càng.

Trong khi dữ liệu doanh nghiệp và thông tin cá nhân đang được chú trọng nghiêm ngặt, các nguy cơ về thất thoát dữ liệu và rủi ro nội bộ lại tăng lên khi môi trường làm việc sau đại dịch đang cởi mở hơn. Nhân viên có thể làm việc từ bất kỳ đâu, các thiết bị truy cập vào hệ thống từ nhiều hướng, dữ liệu đa tầng từ đám mây đến tại chỗ, tạo áp lực bảo mật rất lớn lên hệ thống công nghệ của doanh nghiệp.

Tại sự kiện Vietnam Security Summit 2023, Noventiq đã cung cấp một góc nhìn mới cho doanh nghiệp trong việc nhận biết và bảo vệ dữ liệu, tài sản quan trọng nhất trong kỷ nguyên số. Trong đó, Noventiq giới thiệu giải pháp Noventiq Manage Protection - kết hợp giữa quy trình phân loại và bảo vệ, chống thất thoát dữ liệu từ Noventiq với các giải pháp bảo vệ dữ liệu của Microsoft. Giải pháp này cung cấp dịch vụ từ kiểm tra, đánh giá lỗ hổng an ninh mạng đến cung cấp các giải pháp khác cho doanh nghiệp.

Các dịch vụ từ Noventiq được đảm bảo bởi đội ngũ nhân sự tài năng, đạt các chứng chỉ quốc tế. Trước đó, vào giữa tháng 5/2023, đội thi từ Noventiq đã đoạt giải nhất chương trình “Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng 2023” của TP.HCM do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT và Sở TT&TT TP.HCM tổ chức. Trong khuôn khổ chương trình diễn tập thực chiến, Noventiq đã phát hiện 95 lỗ hổng trên hệ thống để kịp thời xử lý trước các nguy cơ tấn công mạng.

Với chuyên môn toàn cầu, Noventiq châu Á - Thái Bình Dương cũng giành được giải thưởng Đối tác Bảo mật năm 2023 của Microsoft vào tháng 3 năm nay. Giải thưởng này chứng thực cho việc Noventiq là đối tác hàng đầu của Microsoft, cung cấp cho khách hàng các giải pháp bảo mật đầu cuối dựa trên bảo mật, tuân thủ và danh tính các chức năng trong Microsoft 365 và Microsoft Azure Security.

"An ninh mạng là yếu tố chính tạo nên thành công về mặt công nghệ. Đổi mới và nâng cao năng suất công việc chỉ có thể đạt được bằng cách đưa ra các biện pháp bảo mật giúp các tổ chức, doanh nghiệp trở nên linh hoạt nhất có thể trước các cuộc tấn công hiện đại. Với tính cần thiết không thể chối cãi của bảo mật, các đối tác của Microsoft đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm bảo mật được đưa vào khoản đầu tư kỹ thuật số của khách hàng Microsoft”, ông Vivek Puthucode - Giám đốc phụ trách đối tác của Microsoft châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ.

Cũng liên quan vấn đề này, đại diện Zoho nhận định: Hiện nay, rò rỉ thông tin người dùng đang là mối đe doạ lớn với an ninh mạng, ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Theo Zoho, việc rò rỉ dữ liệu thường được gây ra bởi lỗi của con người trong việc bảo mật kỹ thuật số.

"Giải quyết những thách thức này đòi hỏi sự nỗ lực phối hợp của các doanh nghiệp, chính phủ và các bên liên quan để cùng đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các công cụ tăng cường tính bảo mật, ví dụ như trình quản lý mật khẩu và xác thực đa yếu tố. Từ đó, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu nguy cơ này. Là một doanh nghiệp luôn giữ vững cam kết về bảo mật trong suốt 25 năm qua, Zoho tin rằng dữ liệu người dùng sẽ được bảo mật tốt hơn nếu doanh nghiệp nhanh chóng áp dụng các giải pháp công nghệ vào hoạt động quản lý", đại diện Zoho khuyến nghị.

