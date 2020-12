Bạn nên cập nhật ngay iOS 14.4 beta để hạn chế bị theo dõi

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 15:00 PM (GMT+7)

Trong bản cập nhật iOS 14.4 beta, Apple đã bắt đầu triển khai tính năng cảnh báo khi có một ứng dụng nào đó muốn theo dõi bạn.

Apple bổ sung nhiều giải pháp bảo mật trong phiên bản iOS 14. Ảnh: Brandon Butch

Apple đang ngày càng thắt chặt các biện pháp bảo mật, giúp người dùng bảo mật thông tin tốt hơn.

Một trong những cải tiến đáng chú ý nhất liên quan đến quyền riêng tư trên iOS 14 và iPadOS 14 là các ứng dụng sẽ hiện bảng xin phép trước khi theo dõi hoạt động của bạn. Điều này cho phép người dùng có thể ngăn chặn các nhà quảng cáo tiếp cận với dữ liệu cá nhân. Quy định mới áp dụng cho tất cả các ứng dụng, bao gồm cả những ứng dụng do Apple phát triển. Để kích hoạt tính năng này, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư) - Tracking và kích hoạt tùy chọn Allow Apps to Request to Track (cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi).

Kích hoạt chức năng cảnh báo theo dõi trên iOS 14. Ảnh: MINH HOÀNG

Kể từ lúc này, mỗi khi ứng dụng nào đó muốn theo dõi bạn, iPhone sẽ ngay lập tức hiển thị cảnh báo trên màn hình, nhấn Allow nếu bạn cho phép theo dõi.

Bất chấp những phản đối gay gắt từ phía Facebook, CEO Apple - Tim Cook vẫn quyết định giữ quan điểm về việc minh bạch dữ liệu. Facebook vẫn có thể thu thập dữ liệu người dùng, tuy nhiên, người dùng sẽ được lựa chọn cho phép hoặc không.

Apple đã đưa ra khung thời gian là “đầu năm sau” để các nhà phát triển tuân thủ sự thay đổi.

Ảnh chụp màn hình cho thấy ứng dụng NBA yêu cầu người dùng cho phép theo dõi hoạt động, đồng thời lưu ý rằng những dữ liệu này sẽ được sử dụng để cung cấp trải nghiệm quảng cáo được cá nhân hóa. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể đồng ý (Allow) hoặc không đồng ý (Ask app not to track).

Ứng dụng phải hiển thị thông báo thu thập dữ liệu để người dùng biết. Ảnh: iPhonehacks

Nhìn chung, đây là một động thái tốt của Apple khi buộc các nhà phát triển phải cho phép người dùng biết được những dữ liệu nào của họ đang bị thu thập, và họ có quyền từ chối hoặc cho phép.

Để cập nhật iOS 14.4 beta, bạn hãy mở trình duyệt Safari trên iPhone, iPad và truy cập vào địa chỉ https://betaprofiles.com/, tải về profile (hồ sơ) tương ứng và tiến hành cài đặt, sau đó khởi động lại thiết bị.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software update (cập nhật phần mềm) - Download & Install (tải về và cài đặt). Lưu ý, dung lượng bản cập nhật có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.

Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra, bạn nên sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên iPhone, iPad thông qua iTunes hoặc iCloud.

Cập nhật iOS 14.4 beta để trải nghiệm sớm các tính năng mới. Ảnh: TIỂU MINH

Cũng trên iOS 14, khi có một ứng dụng nào đó sử dụng camera hoặc micro trên iPhone, thiết bị sẽ ngay lập tức hiển thị đèn cảnh báo (màu xanh lá hoặc màu cam) ở góc trên bên phải. Điều này đảm bảo rằng sẽ không có ứng dụng nào sử dụng camera hoặc micro mà bạn không biết.

