Bài hát Việt đầu tiên cán mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube: Một con vịt

Vượt qua hàng loạt MV đình đám của các nghệ sĩ nổi tiếng, ca khúc thiếu nhi quen thuộc "Một con vịt" đã trở thành video đầu tiên của Việt Nam đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

Thành quả này đạt được sau 4 năm đăng tải trên kênh Heo Con TV từ cuối tháng 8/2019, MV "Một con vịt" với những hình ảnh hoạt hình sinh động về những chú vịt vàng cùng giai điệu bắt tai đã chinh phục khán giả mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em.

Video nhạc thiếu nhi đã vượt cột mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

Ca khúc "Một con vịt" được sáng tác từ năm 1988 bởi nhạc sĩ Kim Duyên, đã trở thành một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt. Sự phổ biến của bài hát càng được lan tỏa rộng rãi hơn khi được thể hiện bởi thần đồng âm nhạc nhí Xuân Mai vào cuối những năm 1990.

Thành công của "Một con vịt" cho thấy sức hút mạnh mẽ của các ca khúc thiếu nhi trên YouTube. Trên thực tế, một video khác với nội dung tương tự cũng đã đạt 440 triệu lượt xem.

Trên thế giới, hiện tượng "Baby Shark" phiên bản tiếng Anh đã lập kỷ lục với 14,6 tỷ lượt xem, vượt qua nhiều MV nổi tiếng như Despacito, See you again,... để trở thành video có lượt xem cao nhất trên YouTube.

