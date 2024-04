Apple phải gỡ 2 ứng dụng nổi tiếng của Meta khỏi App Store tại Trung Quốc

Apple đã gỡ bỏ hai ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp và Threads của Meta khỏi App Store Trung Quốc sau khi được chính phủ nước này yêu cầu. Lý do được đưa ra là do lo ngại về an ninh quốc gia.

Reuters cho biết quyết định này chỉ ảnh hưởng đến WhatsApp và Threads, trong khi các ứng dụng khác của Meta như Facebook, Instagram và Messenger vẫn hoạt động bình thường trên App Store Trung Quốc. Apple cho biết họ buộc phải tuân thủ luật pháp địa phương, ngay cả khi họ không đồng ý với quyết định này.

Apple vừa gỡ bỏ WhatsApp và Threads khỏi App Store Trung Quốc.

Hiện tại, vẫn chưa rõ lý do chính xác vì sao chính phủ Trung Quốc yêu cầu gỡ bỏ WhatsApp và Threads. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đây có thể liên quan đến quy định mới yêu cầu tất cả các ứng dụng có sẵn tại Trung Quốc phải đăng ký với chính phủ trước hạn chót cuối tháng 3 vừa qua.

Việc gỡ bỏ WhatsApp và Threads khỏi App Store Trung Quốc là một đòn giáng mạnh cho Meta, khi họ đang có lượng người dùng khổng lồ tại thị trường này. Tuy nhiên, người dùng Trung Quốc am hiểu công nghệ vẫn có thể tải xuống các ứng dụng này từ App Store của Apple ở các quốc gia khác nếu họ có tài khoản iCloud.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple gỡ bỏ ứng dụng khỏi App Store Trung Quốc. Vào năm 2017, Apple đã gỡ bỏ ứng dụng tin tức The New York Times vì vi phạm quy định địa phương. Năm ngoái, một số ứng dụng giống ChatGPT cũng bị gỡ bỏ khi Bắc Kinh xây dựng các quy định về dịch vụ AI tạo sinh.

Việc gỡ bỏ WhatsApp và Threads khỏi App Store Trung Quốc là một dấu hiệu cho thấy sự kiểm soát ngày càng tăng của chính phủ Trung Quốc đối với internet. Điều này có thể gây ra lo ngại cho các công ty công nghệ nước ngoài đang hoạt động tại thị trường này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]