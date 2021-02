6 cách làm thủ tục nhanh chóng, hạn chế tiếp xúc khi bay với Vietnam Airlines

Thứ Hai, ngày 08/02/2021 15:38 PM (GMT+7)

Ngoài hình thức truyền thống là mang giấy tờ tùy thân đến quầy của Vietnam Airlines, Vietnam Airlines còn hỗ trợ 6 cách làm thủ tục khác nhanh chóng.

Nhằm mang lại những hành trình suôn sẻ cho hành khách vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2021 đang đến gần, Vietnam Airlines đang triển khai các hình thức làm thủ tục check-in đa dạng. Hãng khuyến khích hành khách sử dụng các hình thức tự check-in để hạn chế xếp hàng, tránh tập trung đông người tại sân bay.

Hành khách đang làm thủ tục tại sân bay.

Ngoài hình thức truyền thống là mang giấy tờ tùy thân đến quầy của Vietnam Airlines để được nhân viên trực tiếp làm thủ tục và ký gửi hành lý, Vietnam Airlines còn hỗ trợ 6 cách làm thủ tục khác nhanh chóng hơn:

- Check in bằng thiết bị di động (MPOS): Tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, trong trường hợp hành khách xếp hàng đông tại các quầy thủ tục, nhân viên của hãng sẽ chủ động sử dụng thiết bị cầm tay làm thủ tục cho hành khách để giảm thời gian chờ đợi và xếp hàng. Khách không có hành lý ký gửi sẽ đi thẳng ra cửa kiểm tra an ninh để ra máy bay, khách có hành lý ký gửi vào quầy ký gửi hành lý được bố trí riêng (quầy Drop bag) trước khi vào cửa kiểm tra an ninh.

- Kiosk check-in: Các quầy tự làm thủ tục đặt ở sân bay nội địa bao gồm Nội Bài, Đã Nẵng, Nha Trang và Tân Sơn Nhất (các sân bay nội địa khác đang được tiếp tục mở rộng trong tương lai) và quốc tế.

Kiosk giúp làm thủ tục tự động tại sân bay.

Tại quầy tự làm thủ tục, hành khách tự chọn ghế ngồi, cân hành lý, buộc thẻ hành lý được in ra từ máy Kiosk và tự in thẻ lên máy bay. Các thao tác này có thể được hoàn thành trong khoảng 2 phút.

Hànhkhách không có hành lý ký gửi có thể sử dụng thẻ lên máy bay in từ kiosk để đi thẳng đến cửa kiểm tra an ninh và cửa ra máy bay. Các khách có hành lý ký gửi, nếu chưa tự in thẻ tại kiosk thì có thể làm thủ tục gửi hành lý tại các quầy Drop bag đã được bố trí.

Thời gian check in với hình thứ này là từ là 24 tiếng đến 45 phút trước giờ khởi hành đối với bay nội địa, và 24 tiếng đến 60 phút đối với bay quốc tế.

- Check-in online: Check in trực tuyến mọi nơi qua websitewww.vietnamairlines.com hoặc ứng dụng di động Vietnam Airlines từ 24 tiếng đến 60 phút trước giờ khởi hành từ các sân bay trong nước, bao gồm Nội Bài, Hải Phòng, Vân Đồn, Đà Nẵng, Nha Trang, Tân Sơn Nhất (các sân bay trong nước đang tiếp tục cài đặt trong tương lai). Hành khách không có hành lý tới thẳng cửa an ninh.

- Telephone check-in: Hình thức làm thủ tục phù hợp với các hành khách muốn tiết kiệm thời gian, hay không thông thạo hoặc không có điều kiện làm thủ tục trực tuyến, áp dụng với các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội hoặc TP.HCM.

Hành khách chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900.6265 hoạt động từ 8h đến 20h hằng ngày, với cước phí 5.000 đồng/phút, thời gian làm thủ tục từ 12 tiếng đến 2 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay. Tổng đài viên hỗ trợ khách xác nhận lịch trình chuyến bay, tư vấn về tình trạng chuyến bay và các thủ tục hàng không cần thiết, nhận số ghế ngồi trên máy bay. Khách sẽ nhận thẻ lên máy bay điện tử qua địa chỉ email hoặc nhận thẻ giấy lên máy bay và ký gửi hành lý tại quầy làm thủ tục Drop bag - Ga đi quốc nội.

- Auto check-in (làm thủ tục tự động): Sau khi mua vé online thành công, màn hình xác nhận sẽ hiển thị ô thông tin mời dịch vụ Auto check-in. Hoặc khách hàng có thể quay trở lại ứng dụng, vào mục "Đặt chỗ của bạn" và chọn tính năng Auto Checkin. Sau khi nhấn nút "Đồng ý", hệ thống sẽ tự động hoàn thành thủ tục 6 tiếng trước giờ khởi hành và gửi thẻ lên máy bay theo địa chỉ email khách đăng ký trong quá trình mua vé

- In-town check in (Làm thủ tục ngoài sân bay): Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ này. Dịch vụ làm thủ tục ngoài sân bay sẽ hỗ trợ hành khách thực hiện các thủ tục bay, lựa chọn ghế ngồi, ký gửi hành lý, nhận thẻ lên máy bay, và thẻ hành lý ngay tại các cơ sở giao dịch ở trung tâm các thành phố lớn như thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng. Thời gian mở cửa văn phòng là tất cả các ngày trong tuần và các ngày lễ, tết.

Hành khách có thể làm thủ tục in-town check-in cho các chuyến bay trong ngày và muộn nhất là 2 tiếng trước giờ khởi hành.

