5 cách xử lý khi iPhone không nhận sạc

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 20:25 PM (GMT+7)

Dây cáp bị lỗi, xung đột phần mềm... là những nguyên nhân khiến bạn không thể sạc pin cho iPhone, iPad.

Trong quá trình sử dụng iPhone, iPad, hẳn là sẽ có đôi lần bạn gặp phải tình trạng thiết bị không nhận sạc. Làm thế nào để khắc phục vấn đề trên?

1. Tắt tất cả các ứng dụng không cần thiết

Không phải tất cả các mẫu iPhone, iPad đều hỗ trợ sạc nhanh, do đó, khi bạn mở quá nhiều ứng dụng cùng lúc, chúng sẽ ngốn pin nhiều hơn mức mà bộ sạc có thể cung cấp, khiến thiết bị ngày càng tụt pin dù đang cắm sạc.

Để khắc phục, bạn chỉ cần tạm ngừng việc chơi game, xem video, nghe nhạc hoặc mở các ứng dụng không cần thiết bằng cách nhấn nút Home 2 lần (iPhone 8 Plus trở xuống), sau đó vuốt các cửa sổ lên. Đối với các mẫu iPhone đời mới (không có nút Home), người dùng chỉ cần vuốt từ cạnh dưới màn hình lên và giữ lại khoảng 1 giây, sau đó thực hiện tương tự như trên.

Tắt tất cả các ứng dụng không cần thiết khi đang sạc iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Khởi động lại thiết bị

Khởi động lại thiết bị là cách đơn giản nhất để khắc phục các lỗi không rõ nguyên nhân. Để thực hiện, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Shut Down (tắt nguồn) - Slide to power off (trượt để tắt nguồn). Khi màn hình đã tắt hoàn toàn, người dùng chỉ cần nhấn im nút nguồn cho đến khi xuất hiện logo Apple.

Khởi động lại là cách đơn giản nhất để khắc phục vấn đề. Ảnh: MINH HOÀNG

3. Vệ sinh cổng sạc

Theo thời gian, cổng sạc sẽ tích tụ bụi bẩn, tóc... khiến các chấu tiếp xúc bị dơ và không ăn điện. Để vệ sinh cổng sạc, bạn hãy sử dụng cây tăm hoặc que chọc SIM và khều nhẹ nhàng bụi bẩn ra khỏi cổng sạc. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng bình xịt khí nén để thổi bụi bẩn ra ngoài.

4. Kiểm tra dây cáp và cục sạc

Theo thời gian, dây cáp sẽ bị đứt gãy hoặc hư hỏng bên trong. Do đó, khi không thể sạc pin cho iPhone, bạn hãy mượn một sợi dây cáp của bạn bè và cắm sạc thử, nếu mọi thứ hoàn toàn bình thường thì vấn đề nằm ở dây cáp.

Ngược lại, người dùng cần kiểm tra cục sạc hoặc ổ cắm điện trên tường để loại trừ dần các nguyên nhân.

Dây cáp bị đứt là nguyên nhân khiến bạn không thể sạc pin cho iPhone. Ảnh: Internet

Dây cáp giá rẻ thường không đảm bảo an toàn và có thể dẫn đến tình trạng quá nhiệt, khiến iPhone phát nổ trong khi sạc. Đó là lý do tại sao chúng ta nên sử dụng các loại cáp sạc có tên tuổi và được chứng nhận MFi.

MFi là dạng viết tắt của Made for iPhone/iPod/iPad. Đây là một chương trình cấp phép của Apple, nếu bạn thấy logo MFi được in trên hộp sản phẩm, điều đó có nghĩa là cáp sạc này hoàn toàn tương thích với các thiết bị iOS.

5. Cập nhật phần mềm

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software Update (cập nhật phần mềm) - Download & Install (tải về và cài đặt). Lưu ý, dung lượng bản cập nhật sẽ phụ thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng.

Để quá trình cập nhật diễn ra trơn tru hơn, bạn hãy cắm sạc cho iPhone nếu pin thiết bị còn dưới 50%.

Cập nhật phần mềm mới nhất cho iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Trên đây là một số mẹo nhỏ để giải quyết các sự cố phần mềm và phần cứng liên quan đến dây cáp và cục sạc. Nếu cổng sạc iPhone bị hư hỏng, bạn nên liên hệ với cửa hàng (nơi bán máy) hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền.

Nếu iPhone ngừng sạc sau 80%, có thể do viên pin quá nóng hoặc do tính năng tối ưu hóa pin. Để vô hiệu hóa, bạn có thể vào Settings (cài đặt) - Battery (pin) - Battery Health (tình trạng pin) và tắt tùy chọn Optimized Battery Charging (sạc pin được tối ưu hóa).

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/5-cach-xu-ly-khi-iphone-khong-nhan-sac-100018...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/5-cach-xu-ly-khi-iphone-khong-nhan-sac-1000182.html