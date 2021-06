5 cách sửa lỗi khi không thể sạc pin cho iPhone

Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 10:11 AM (GMT+7)

Nếu cổng Lightning gặp sự cố, bạn sẽ không thể cắm sạc cho iPhone. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?

Trước khi mang máy đến trung tâm bảo hành, bạn có thể thử một số giải pháp sau đây để khắc phục sự cố liên quan đến cổng Lightning.

1. Khởi động lại iPhone

Đây là cách đơn giản nhất mà bạn nên thực hiện mỗi khi iPhone gặp sự cố không rõ nguyên nhân. Đầu tiên, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Shut down (tắt máy) - Slide to power off (trượt để tắt nguồn). Khi màn hình đã tắt hoàn toàn, người dùng chỉ cần nhấn im nút nguồn cho đến khi xuất hiện logo Apple.

2. Thử một sợi cáp Lightning khác

Nếu việc khởi động lại iPhone không giúp khắc phục vấn đề, bạn hãy thử lấy một sợi cáp Lightning khác để sạc thiết bị. Điều này đặc biệt quan trọng nếu cáp Lightning cũ đã bị sờn hoặc đứt dây ở một chỗ nào đó.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên thử một bộ sạc khác. Thông thường, những bộ sạc rẻ tiền hoặc giả có thể khiến cường độ dòng điện không ổn định và gây ra tình trạng trên.

3. Cập nhật phần mềm

Để cập nhật phần mềm, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software update (cập nhật phần mềm) - Download & Install (tải về và cài đặt). Lưu ý, trước khi thực hiện, người dùng nên sao lưu lại toàn bộ dữ liệu để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

4. Làm sạch cổng Lightning

Theo thời gian, cổng Lightning sẽ tích tụ bụi, tóc… và những chất bẩn trong đó, khiến các chấu tiếp xúc không thể hoạt động. Do đó, bạn hãy sử dụng cây tăm, que chọc SIM và thao tác nhẹ nhàng để lấy bụi bẩn ra khỏi cổng Lightning.

5. Ghé trung tâm bảo hành

Nếu những giải pháp trên không giúp khắc phục vấn đề, bạn hãy mang iPhone đến các trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple tại Việt Nam.

Trong trường hợp iPhone đã hết hạn bảo hành, người dùng vẫn có thể đến trung tâm để được báo giá sửa chữa. Nếu cho rằng phí sửa chữa quá đắt, bạn có thể cân nhắc đến các cửa hàng sửa chữa của bên thứ ba để sửa cổng Lightning trên iPhone.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/thiet-bi-so/5-cach-sua-loi-khi-khong-the-sac-pin-cho-ipho...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/thiet-bi-so/5-cach-sua-loi-khi-khong-the-sac-pin-cho-iphone-992914.html