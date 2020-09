4 tựa game có kịch bản dễ khiến bất cứ ai cũng phải rơi lệ

Chủ Nhật, ngày 06/09/2020 17:30 PM (GMT+7)

Game vẫn thường bị nhiều người nhìn với ánh mắt không thiện cảm, tuy nhiên nhiều tựa game vẫn mang lại những bài học vô cùng đáng nhớ.

Ori và Khu Rừng Mù

Ori và Khu Rừng Mù (Ori and The Blind Forest) là tựa game đầu tay của Moon Studio. Trò chơi này có đồ họa vô cùng bắt mắt với những màu sắc rực rỡ và kỳ diệu. Lấy bối cảnh trong khu rừng Nibel, một khu rừng ngập tràn ma thuật với trung tâm là Cây Linh Hồn khổng lồ duy trì sự cân bằng cho cả vùng đất. Một ngày nọ, ánh sáng của Cây Linh Hồn biến mất và khu rừng bị xâm lấn bởi những loài quái vật từ bên ngoài. Ori, đứa con thất lạc của Cây Linh Hồn phải lên đường tìm cách cứu sống cả khu rừng.

Tựa game này không phải là một trò chơi theo kiểu đánh đấm tiêu diệt kẻ thù để hoàn tất như bình thường. Xuyên suốt trò chơi này là hành trình tìm khám phá sự thật phía sau sự tàn lụi của khu rừng, cũng như thấu hiểu số phận của những sinh vật đáng thương vốn bị xem là phản diện.

Tình mẫu tử là yếu tố chủ đạo xuyên suốt tựa game này. Dẫu cho có học bao nhiêu bùa phép mạnh mẽ đi chăng nữa, nó cũng không được dùng để chống lại kẻ thù, mà chỉ có sự đồng cảm của những người mẹ mới chiến thắng được trái tim đầy thù hận của con cú khổng lồ gian ác. Và hóa ra, nó làm tất cả cũng chỉ là để cứu những đứa con của mình mà thôi.

Death Stranding

“Death Stranding” là thuật ngữ dùng để chỉ hiện tượng cá voi tìm đến bờ biển để tự sát. Hình ảnh này cũng được sử dụng làm chủ đạo trong tựa game cùng tên. Lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế, nơi thế giới hứng chịu những thảm họa vô cùng khủng khiếp như “Time Fall” (mưa thời gian) khiến cho tất cả mọi thứ dính vào sẽ lão hóa nhanh chóng. Hay là những vụ nổ “Voidout” thần bí tàn phá tất cả các thành phố trên thế giới.

Hóa ra, sự tiến hóa của muôn loài luôn nằm dưới sự kiểm soát của tạo hóa, và sau mỗi chu kỳ, sẽ có một “thực thể tuyệt chủng” được sinh ra để tái lập lại sự sống trên hành tinh. Cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 sẽ là sự chấm hết cho loài người. Đối mặt với điều đó, nhân vật phản diện chính, người được lựa chọn để trở thành một thực thể tuyệt chủng lại quyết định sống cô độc hàng trăm ngàn năm ở một bãi biển xa lạ chỉ để cho loài người thêm một cơ hội sống trước khi điều không thể tránh khỏi diễn ra.

Nhưng thứ tuyệt vời hơn trong tựa game này không chỉ là cốt truyện, mà còn là cách nhà sản xuất đưa những người chơi xa lạ đến với nhau thông qua việc giúp đỡ lẫn nhau xây dựng các công trình trong trò chơi để kết nối các thành phố lại với nhau. Đó cũng là điều mà chỉ một người chơi game chân chính mới có thể hiểu được.

Bóng Đen của Colossus

Bóng Đen của Colossus (Shadow of The Colossus) là một tựa game khá lâu đời, có mặt từ thời máy chơi game Playstation 2 còn thịnh hành. Mới đây, nó được làm mới lại để xuất hiện trên thế hệ Playstation 4 tân tiến hơn.

Shadow of The Colossus là hành trình của chàng thanh niên tên là Wander cùng với chú ngựa Argo, tìm và tiêu diệt 16 Colossi khổng lồ để hồi sinh cô gái tên là Mono. Xuyên suốt trò chơi chỉ là những khung cảnh thiên nhiên trài dài vô tận, không có một bóng người. Những sinh vật sống duy nhất chỉ là những con Colossi to lớn, hùng vĩ. Càng dấn thân vào hành trình, Wander càng lún sâu vào bóng tối, tự đánh mất bản thân cho quỷ dữ chỉ để hồi sinh được người con gái có lẽ là người yêu của mình.

Những trái tim quả cảm

Đề tài Thế Chiến Thứ 2 chưa bao giờ được khắc họa chân thực và khốc liệt như vậy trong tựa game “Những trái tim quả cảm” (Valiant Hearts). Chỉ với đồ họa đơn giản, trông như những hình vẽ minh họa trong sách giáo khoa, nhưng những giá trị mà Valiant Hearts đã mang lại là không thể chối cãi.

Câu chuyện trong game theo chân 3 người: Emile, một người đàn ông Pháp nhập ngũ để chống lại quân Đức, Karl, một người Đức vốn là con rể của Emile nhưng bị trục xuất khỏi nước Pháp và bị buộc phải cầm súng chiến đấu cho phát xít Đức, và Anna, một sinh viên thú y người Bỉ sống tại Pháp, buộc phải tìm cách cứu lấy cha mình khi ông bị quân Đức bắt phải phục vụ cho chúng.

Hành trình của 3 nhân vật cùng với chú chó Freddie thấm đẫm những câu chuyện nhân văn sâu sắc. Họ hị sinh để cứu lẫn nhau, buộc phải chiến đấu chống lại đồng bào, và thậm chí là tha chết cho cả kẻ thù của mình.

Với rất nhiều người chơi, dù cho Valiant Hearts không phải là một game bắn giết như thường thấy, nhưng nó là tựa game về Thế Chiến 2 hay nhất từ trước đến nay.

