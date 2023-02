4 mẹo giúp bạn hạn chế bị lừa trên Facebook

Sau gần 2 thập kỷ kể từ khi thành lập, Facebook đã trở thành mạng xã hội lớn nhất hiện nay với 2 tỉ người hoạt động hàng tháng.

Mặc dù Facebook không phải là mạng xã hội đầu tiên mang mọi người lại gần nhau hơn, nhưng cho đến nay, đây là nền tảng thành công nhất. Với Facebook, nhiều người có thể giữ kết nối với bạn bè thời còn đi học, đồng nghiệp… thông qua việc nhắn tin, cập nhật các sự kiện trong cuộc sống, bất kể họ ở xa hay gần.

Những mẹo giúp bạn hạn chế bị lừa trên Facebook. Ảnh: TIỂU MINH

Để hạn chế bị lừa trên Facebook, bạn đọc có thể áp dụng một số mẹo nhỏ sau đây:

Giới hạn người khác có thể tìm thấy bạn

Đầu tiên, bạn hãy mở Facebook và truy cập vào phần Settings & Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt) - Privacy (quyền riêng tư) - How people can find you on Facebook (cách mọi người có thể tìm thấy bạn trên Facebook) - Edit (chỉnh sửa), sau đó thiết lập thành Friends of friends (bạn của bạn bè).

Kể từ lúc này, chỉ những người có kết nối với bạn bè của bạn mới có thể gửi cho bạn lời mời kết bạn.

Giới hạn người khác có thể tìm thấy bạn trên Facebook. Ảnh: TIỂU MINH

Ngoài ra, bạn cũng nên giới hạn việc người khác tìm kiếm số điện thoại, email cá nhân bằng cách chuyển về chế độ Only me (chỉ mình tôi).

Tùy chọn cuối cùng bạn cần quan tâm là không cho phép hồ sơ Facebook của mình hiển thị trên các công cụ tìm kiếm.

Không cho phép hồ sơ Facebook hiển thị trên các công cụ tìm kiếm. Ảnh: TIỂU MINH

Giới hạn các nội dung chia sẻ

Nếu người lạ không thể nhìn thấy những gì bạn đang chia sẻ, họ sẽ không thể bình luận hoặc chia sẻ các liên kết lừa đảo.

Cụ thể, khi đăng bài lên Facebook, bạn có thể tùy chỉnh nhóm người được phép xem bài, đơn cử như Public (công khai), Friends (bạn bè), Only me (chỉ mình tôi) hoặc Custom (tùy chỉnh).

Thiết lập nhóm người có thể xem bài viết của bạn. Ảnh: TIỂU MINH

Giới hạn người có thể nhắn tin cho bạn

Bất kỳ ai là bạn bè trên Facebook đều có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn thông qua Messenger, vì vậy nếu không muốn nhận tin nhắn từ người lạ, bạn có thể hủy kết bạn hoặc chặn họ. Đồng thời hạn chế kết bạn với người lạ để tránh bị lừa đảo.

Hạn chế tin nhắn từ người lạ trên Facebook. Ảnh: TIỂU MINH

Tin nhắn của người lạ sẽ được chuyển sang mục Tin nhắn chờ, bạn có thể bấm vào ảnh đại diện (hoặc biểu tượng menu) trong ứng dụng Messenger và chọn Message requests (tin nhắn chờ). Tại đây, người dùng có thể chọn trả lời các tin nhắn cần thiết hoặc xóa hoàn toàn.

Hủy kết bạn hoặc chặn tài khoản

Để ngừng kết nối với một ai đó, bạn hãy truy cập trang cá nhân của họ, nhấp vào tùy chọn Friend (bạn bè) - Unfriend (hủy kết bạn).

Hủy kết bạn trên Facebook. Ảnh: TIỂU MINH

Đối với những người mà bạn không muốn nhìn thấy họ trên Facebook, bạn có thể sử dụng tính năng Block (chặn). Các cá nhân bị chặn sẽ không thể xem những nội dung bạn đăng trên Facebook, không thể tag bạn, nhắn tin cho bạn hoặc thêm bạn vào các sự kiện.

Hy vọng với những thông tin mà Kỷ Nguyên Số vừa cung cấp, bạn đọc sẽ biết cách chủ động giới hạn nội dung trên Facebook, hạn chế bị lừa thông qua tin nhắn.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

