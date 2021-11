4 cách sửa lỗi camera trên iPhone không hoạt động

Thứ Ba, ngày 16/11/2021 15:00 PM (GMT+7)

Trong quá trình sử dụng iPhone, hẳn là sẽ có đôi lần bạn gặp phải tình trạng camera không hoạt động. Làm thế nào để khắc phục vấn đề trên?

Có rất nhiều nguyên nhân khiến camera không hoạt động, đơn cử như do bạn làm rớt điện thoại, đứt cáp kết nối… Tuy nhiên, trước khi mang máy đến trung tâm bảo hành hoặc cửa hàng để sửa chữa, bạn có thể thử một số cách sau đây để khắc phục.

1. Tắt và mở lại ứng dụng camera

Cách đơn giản nhất để sửa lỗi camera trên iPhone không hoạt động là tắt và mở lại ứng dụng.

Đầu tiên, bạn hãy mở khóa iPhone và bấm nút Home 2 lần, tìm ứng dụng camera và vuốt lên để tắt. Đối với những dòng iPhone đời mới (không có nút Home vật lý), người dùng chỉ cần vuốt từ cạnh dưới màn hình lên và giữ khoảng 1-2 giây để mở đa nhiệm, sau đó thực hiện tương tự như trên.

Tắt và mở lại ứng dụng camera trên iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Khởi động lại iPhone

Thông thường, để khởi động lại iPhone trên tất cả phiên bản, bạn chỉ cần vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Shut down (tắt máy) - Slide to power off (trượt để tắt nguồn). Khi màn hình đã tắt hoàn toàn, người dùng hãy nhấn im nút nguồn cho đến khi xuất hiện logo Apple.

Trong trường hợp iPhone bị treo, không phản hồi lại các thao tác, bạn cần phải buộc iPhone khởi động lại bằng cách nhấn nút tăng âm lượng và thả, nhấn nút giảm âm lượng và thả, sau đó nhấn và giữ nút nguồn khoảng 10 giây cho đến khi xuất hiện logo Apple.

Khởi động lại iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Lúc này, người dùng cần phải nhập lại mật mã (vì Face ID không hoạt động sau khi khởi động lại iPhone) để có thể tiếp tục sử dụng.

3. Thay đổi cài đặt của ứng dụng camera

Nếu 2 cách trên không giúp khắc phục vấn đề, bạn hãy thay đổi cài đặt của ứng dụng camera.

Để thực hiện, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Camera - Format (định dạng), sau đó chọn Most Compatible (tương thích nhất).

Thay đổi định dạng hình ảnh trên camera. Ảnh: MINH HOÀNG

4. Tắt VoiceOver

VoiceOver là một công cụ hữu ích, cho phép những người khiếm thị có thể sử dụng iPhone mà không cần nhìn màn hình. Tuy nhiên, theo báo cáo của một số người dùng, việc kích hoạt VoiceOver có thể khiến ứng dụng camera gặp sự cố.

Để tắt tính năng VoiceOver, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt), gõ vào khung tìm kiếm từ khóa Voice và chọn VoiceOver. Trong cửa sổ tiếp theo, người dùng chỉ cần vô hiệu hóa tùy chọn VoiceOver.

Tắt VoiceOver trên iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu những cách trên không giúp khắc phục vấn đề, bạn hãy đem iPhone đi bảo hành hoặc đưa thiết bị đến các cửa hàng uy tín để sửa chữa. Lưu ý, nếu đang sử dụng ốp lưng, bạn hãy thử tháo nó ra khỏi thiết bị, đôi khi phần nắp chụp trên ốp lưng có thể che mất cụm camera sau.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/4-cach-sua-loi-camera-tren-iphone-khong-hoat-...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/4-cach-sua-loi-camera-tren-iphone-khong-hoat-dong-1028183.html