3 tính năng mới trên YouTube có thể bạn chưa biết

Chủ Nhật, ngày 22/11/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nếu biết cách sử dụng những tính năng sau đây, bạn sẽ có được trải nghiệm tốt hơn khi xem video trên YouTube.

YouTube là một trong những trang chia sẻ video trực tuyến lớn nhất hiện nay với đủ mọi thể loại, từ âm nhạc, nhiếp ảnh, đánh giá sản phẩm và thậm chí cả phim.

Hiện tại tất cả các tính năng được liệt kê trong bài viết đều đã có sẵn trên ứng dụng YouTube dành cho Android và iOS, lưu ý, nếu không thấy, bạn cần phải cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất.

1. Bật/tắt phụ đề dễ dàng hơn

Trước đây, để bật/tắt phụ đề trên video, bạn phải truy cập vào phần cài đặt và thực hiện khá nhiều thao tác. Tuy nhiên, hiện tại YouTube đã đưa tính năng phụ đề (biểu tượng CC) và Autoplay (tự động phát) ra ngoài màn hình để người dùng tiện sử dụng.

Cách bật/tắt phụ đề của video YouTube. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo ghi nhận, hiện tại người dùng Android và iOS đều đã có thể sử dụng được các tính năng này, tuy nhiên, nếu đang sử dụng YouTube trên máy tính, bạn cần phải chờ thêm một thời gian nữa.

2. Các cử chỉ mới

Trước đây, để mở video YouTube ở chế độ toàn màn hình, bạn phải bấm vào biểu tượng phóng to ở góc phải bên dưới. Tuy nhiên, giờ đây người dùng chỉ cần chạm vào màn hình phát video và vuốt lên trên để vào chế độ toàn hình, hoặc vuốt xuống dưới để thoát ra.

Lưu ý, nếu đang sử dụng iPhone, khi vuốt xuống để thoát khỏi chế độ toàn màn hình, bạn hãy vuốt từ giữa màn hình chứ không phải từ trên cùng.

Dễ dàng truy cập vào chế độ toàn màn hình trên YouTube với vài cử chỉ đơn giản. Ảnh: MINH HOÀNG

3. Lời nhắc đi ngủ

Bạn có thể bị cuốn hút vào các video giải trí trên YouTube hàng giờ mà không nhận ra đã đến giờ nghỉ ngơi. Để hạn chế, bạn có thể sử dụng tính năng Bedtime Reminders (nhắc nhở giờ đi ngủ) của YouTube.

Quản lý thời gian đã xem trên YouTube, từ đó có hướng điều chỉnh phù hợp. Ảnh: MINH HOÀNG

Để kích hoạt tính năng này, bạn hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và nhấn vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải, sau đó chọn Time watched (thời gian đã xem) - Remind me when it's bedtime (nhắc tôi khi đến giờ đi ngủ).

Tại đây, người dùng chỉ cần thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc, cũng như chọn cách hiển thị thông báo nhắc nhở.

Nhắc nhở nghỉ ngơi khi đã đến giờ nghỉ ngơi. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, bạn cũng có thể yêu cầu YouTube nhắc nhở nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian nhất định, ví dụ 30 phút, 45 phút… để đảm bảo sức khỏe.

Hy vọng với những mẹo nhỏ mà Kỷ Nguyên Số vừa giới thiệu bên trên, bạn đọc sẽ có được trải nghiệm tốt hơn khi xem video trên YouTube.

Vào chiều ngày 20-11, hàng loạt kênh YouTube lớn của các nghệ sĩ Việt Nam đã bị hack và livestream lừa đảo tiền ảo, đơn cử như Lý Hải, Hồ Quang Hiếu, Lynk Lee... Theo suy đoán của một số chuyên gia, vụ tấn công lần này có thể do rò rỉ Stream Key. Tính đến thời điểm hiện tại, đa số các kênh kể trên đều đã lấy lại được quyền truy cập. Hiện vẫn chưa rõ ai là người đứng sau cuộc tấn công lần này, tuy nhiên nó có cùng một kiểu tấn công tương tự như trên Twitter vào tháng 7 vừa qua. Nhiều tài khoản của người nổi tiếng (có dấu tích xanh) như Bill Gates, Elon Musk... đã bị lợi dụng để lừa đảo tiền ảo.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/cong-nghe/3-tinh-nang-moi-tren-youtube-co-the-ban-chua-bi...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/cong-nghe/3-tinh-nang-moi-tren-youtube-co-the-ban-chua-biet-951339.html