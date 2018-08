2 cách chống trộm smartphone và laptop

Nếu lơ là vài giây, smartphone và laptop của bạn hoàn toàn có thể “không cánh mà bay”. Làm thế nào để hạn chế và tìm lại thiết bị trong trường hợp bị mất cắp?

1. Smartphone

Đa số smartphone Android hiện nay đều được tích hợp sẵn tính năng Find My Device (trước đây là Android Device Manager). Về cơ bản, tính năng này cho phép người dùng theo dõi, xác định vị trí của thiết bị trong trường hợp đánh rơi hoặc bị mất cắp.

Nếu chưa, bạn có thể cài đặt ứng dụng Find My Device tại địa chỉ http://bit.ly/find-my-device. Sau đó, người dùng cần truy cập vào phần Settings (cài đặt) > Security (bảo mật) > Device administrators (quản trị viên thiết bị), đánh dấu chọn vào ô Find My Device (tìm thiết bị). Tiếp theo, bạn quay ngược lại phần cài đặt trước đó và chọn Location (vị trí), kích hoạt dịch vụ vị trí và thiết lập mục Mode (chế độ) là High accuracy (độ chính xác cao).

Tương tự, trong phần Google Location History (lịch sử vị trí trên Google), người dùng cần bật tính năng và thiết bị cần theo dõi vị trí. Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.

Nếu chẳng may làm rơi hoặc bị mất cắp smartphone, bạn có thể xác định vị trí thiết bị bằng cách mở trình duyệt trên máy tính, điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị nào khác, gõ Find My Device vào khung tìm kiếm hoặc nhấp vào liên kết https://www.google.com/android/find, đăng nhập bằng tài khoản Google tương ứng.

Tiếp theo, bạn hãy lựa chọn thiết bị cần xác định vị trí và chờ một lát để hoàn tất quá trình tìm kiếm. Trên màn hình sẽ có ba lựa chọn khác nhau gồm Ring (phát âm thanh ngay cả khi thiết bị đang ở chế độ im lặng), Lock (khóa thiết bị và đăng xuất tài khoản Google) và cuối cùng là Erase (xóa toàn bộ dữ liệu nếu cảm thấy không có khả năng tìm lại điện thoại). Nếu không xác định được vị trí, nhiều khả năng thiết bị chưa kết nối mạng. Ngay khi có kết nối, vị trí của thiết bị sẽ hiển thị trên bản đồ.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên cài đặt ứng dụng Cerberus anti theft tại địa chỉ http://bit.ly/cerberus-1. Khi hoàn tất, bạn cần phải tạo tài khoản miễn phí và cấu hình lại một vài thông số, cấp quyền quản trị cho ứng dụng bằng cách nhấp vào tùy chọn Status: Disabled (tình trạng: vô hiệu hóa) > Activate (kích hoạt), việc này sẽ cho phép Cerberus có thể khóa hoặc xóa dữ liệu từ xa nếu chẳng may smartphone bị mất cắp. Ngoài ra, bạn cũng nên kích hoạt thêm hai tùy chọn Block Power Menu (khóa menu nút nguồn) và Block Status bar (khóa thanh trạng thái) trong phần cài đặt bên dưới.

Điều thú vị là ứng dụng sẽ tự động chụp lại hình ảnh kẻ trộm khi họ nhập sai mật khẩu/mã PIN/hình vẽ (pattern) vài lần, tuy nhiên tính năng này chưa được kích hoạt mặc định. Do đó người dùng phải bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái và chuyển sang mục Automatic photo capture (tự động chụp ảnh) > Wrong unlock code (nhập sai mã mở khóa) > Failed attempts (cho phép số lần nhập sai).

Bên cạnh đó, ứng dụng còn tự động gửi vị trí, thông tin thẻ SIM qua tin nhắn/email khi kẻ trộm thay đổi SIM trên smartphone. Một trong những tính năng khiến Cerberus nổi trội hơn các ứng dụng khác là khả năng tự kích hoạt lệnh khi điều kiện xảy ra, đơn cử như nếu kẻ trộm tắt thông báo, rút sạc hoặc ngắt kết nối thì tự động Cerberus sẽ chụp lại hình ảnh. Tương tự, người dùng có thể tự thiết lập thêm nhiều quy tắc khác trong phần AutoTask configuration.

Nếu chẳng may smartphone đã bị mất, bạn hãy mở trình duyệt trên máy tính hoặc một thiết bị khác và truy cập địa chỉ http://www.cerberusapp.com/, đăng nhập cùng một tài khoản như trên điện thoại. Tiếp theo, bạn hãy chọn lệnh Start tracking (bắt đầu theo dõi) > Send Command (gửi lệnh), khi có thay đổi xảy ra, ngay lập tức ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo ở khung nhỏ bên phải hoặc gửi đến email bạn dùng đăng ký lúc đầu.

2. Laptop

Nếu đang sử dụng phiên bản Windows, bạn có thể cài đặt phần mềm Prey tại địa chỉ https://www.preyproject.com/, tương thích với các thiết bị chạy Windows, macOS, Android, iOS, Linux và Ubuntu. Khi hoàn tất, bạn hãy tạo cho mình một tài khoản Prey bằng cách kích vào mục New user, lựa chọn loại thiết bị ở mục Device type rồi nhấn Create để hoàn tất.

Để thay đổi tần số báo cáo hoặc thiết lập các hành động, bạn truy cập vào thư mục C:\Prey\platform\windows\ và chạy tập tin prey-config.exe. Tiếp tục lựa chọn mục Options for execution, lựa chọn khoảng thời gian mà bạn muốn nhận cảnh báo ở phần Frequency of reports and actions.

Để theo dõi các thiết bị, bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ https://panel.preyproject.com/login và đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo khi nãy. Lúc này bạn sẽ thấy toàn bộ chi tiết về thiết bị đã liên kết, để đánh dấu một thiết bị nào đó bị mất, bạn kéo thanh trượt ở mục Missing từ Off > On.

Bên cạnh đó, bạn nên kích hoạt thêm một số tùy chọn khác như Geo (cho phép dựa vào tính năng GPS trên thiết bị để nhận diện vị trí dễ dàng hơn), Network (bao gồm tất cả tùy chọn bên trong nó), Session và Webcam ở ngay bên dưới. Tại mục Action to perfrom, bạn có thể thiết lập âm báo, Alert (nếu muốn chuộc lại thiết bị, bạn có thể nhập vào địa chỉ email ở phần ENTER MAIL HERE, sau đó chương trình sẽ gửi cảnh báo này đến thiết bị của bạn và nếu tên trộm đọc được, hy vọng rằng họ sẽ liên lạc với bạn qua địa chỉ email mà bạn đã nhập).

Tính năng Lock sẽ khóa thiết bị nếu như nhập sai mật khẩu, cuối cùng là tính năng Secure, nếu chuyển sang trạng thái kích hoạt, nó lập tức sẽ ẩn các địa chỉ email trên thiết bị, xóa sạch mật khẩu, cookie của trình duyệt… ngay từ xa để đảm bảo an toàn cho các thông tin cá nhân. Cuối cùng, nhấn Save change để lưu lại toàn bộ thiết lập.