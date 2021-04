2 cách chặn người lạ bình luận trên Facebook cá nhân

Thứ Sáu, ngày 02/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nếu không muốn người lạ bình luận (comment) trên trang Facebook cá nhân, bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ sau đây để ngăn chặn.

Mới đây, Facebook đã chính thức bổ sung thêm một số tùy chọn mới, cho phép người dùng kiểm soát tốt hơn những nội dung đã chia sẻ trên trang cá nhân.

Cụ thể, khi bấm vào biểu tượng “…” ở góc phải một bài viết bất kỳ trên trang Facebook cá nhân, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm tùy chọn Who can comment on your post? (ai có thể bình luận trên bài viết của bạn?).

Tại đây, người dùng có thể thiết lập thành Friends (bạn bè) hoặc Profiles and Pages you mention (tài khoản cá nhân hoặc trang được bạn đề cập) thay vì để Public (công khai, nghĩa là ai cũng có thể bình luận trên bài viết của bạn).

Kiểm soát bình luận trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: Facebook

Bằng cách điều chỉnh đối tượng bình luận, bạn có thể hạn chế được những nhận xét khiếm nhã hoặc phiền phức, điều này đặc biệt hữu ích đối với những ai đang là người của công chúng.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên truy cập vào phần Settings (cài đặt) trên Facebook, tìm đến mục Public Posts (bài viết công khai), sau đó thiết lập các mục Public Post Comments (bình luận về bài viết công khai), Public Profile Info (thông tin cá nhân công khai) thành Friends (bạn bè).

Ngăn chặn việc người lạ bình luận trên Facebook cá nhân. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, Facebook cũng bổ sung thêm mục Favorites (yêu thích) trên News Feed (bảng tin) giúp bạn lọc các nội dung yêu thích hoặc quan tâm, loại bỏ những thông tin phiền phức. Người dùng có thể chọn tối đa 30 người bạn và trang để đưa vào danh sách yêu thích, bài viết của họ sẽ xuất hiện đầu tiên và nằm trên đầu trang.

Nhìn chung, các tùy chọn mới sẽ cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn những gì muốn thấy trên News Feed (bảng tin). Hiện tại các tính năng mới đã có sẵn trên Android, người dùng các thiết bị iOS (iPhone, iPad) sẽ sớm được trải nghiệm trong vài tuần tới.

Thiết lập danh sách những tài khoản và trang yêu thích. Ảnh: Facebook

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/2-cach-chan-nguoi-la-binh-luan-tren-facebook-...Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/tuyet-chieu/2-cach-chan-nguoi-la-binh-luan-tren-facebook-ca-nhan-976375.html