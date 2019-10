17 ứng dụng iPhone, iPad cần xóa ngay nếu không muốn gặp họa

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019 19:05 PM (GMT+7)

Các ứng dụng iOS cho iPhone, iPad dưới đây bị nhiễm clickware và cần bị xóa bỏ ngay lập tức.

Tương tự Android, iOS cũng không phải là nơi tuyệt đối an toàn. App Store vẫn chứa nhiều ứng dụng độc hại, ngụy trang dưới vỏ bọc thông thường. Mới đây, hãng nghiên cứu bảo mật di động Wandera đã phát hiện ra 17 ứng dụng clickware trên chợ ứng dụng Apple. Chúng chứa mã độc được thiết kế để mở các trang web, hay bấm vào quảng cáo trong nền mà người dùng không hề hay biết. Thế lực xấu được trả tiền mỗi lần quảng cáo trên website được bấm vào. Nó còn có thể bị lợi dụng để “chơi xấu” đối thủ cạnh tranh do bấm vào quảng cáo, chi phí mà họ phải trả sẽ đội lên cao hơn nhiều.

17 ứng dụng đến từ nhiều hạng mục khác nhau, bao gồm làm việc, tiện ích nền tảng, du lịch. Tất cả đều do công ty có trụ sở tại Ấn Độ, AppAspect Technologies Pvt. Ltd, phát triển. Chúng dùng máy chủ C&C, đặt cửa hậu vào ứng dụng. Thông qua kênh này, thế lực xấu có thể phát tán quảng cáo, gửi đi các lệnh, thực hiện thông qua giao tiếp mã hóa giữa ứng dụng và máy chủ. Nhà phát triển có tổng cộng 51 ứng dụng trên App Store, 35 trong đó miễn phí. Trong 35 ứng dụng này, lại có 17 ứng dụng liên lạc với máy chủ C&C.

Đó chính là: RTO Vehicle Information, EMI Calculator & Loan Planner, File Manager – Documents, Smart GPS Speedometer, CrickOne – Live Cricket Scores, Daily Fitness – Yoga Poses, FM Radio – Internet Radio, My Train Info – IRCTC & PNR, Around Me Place Finder, Easy Contacts Backup Manager, Ramadan Times 2019, Restaurant Finder – Find Food, BMI Calculator – BMR Calc, Dual Accounts, Video Editor – Mute Video, Islamic World – Qibla, Smart Video Compressor.

Sau khi nhóm nghiên cứu thảm họa của Wandera phát hiện ứng dụng độc hại, họ đã báo cáo cho Apple và Apple gỡ 15 trong số này. Hai ứng dụng vẫn còn trên App Store là My Train Info – IRCTC & PNR và Easy Contacts Backup Manager.

Điều đáng nói là AppAspect Technologies cũng đang có 28 ứng dụng trên Google Play Store, dù không cái nào liên lạc với máy chủ C&C. Trước đây, một số ứng dụng của công ty này đã bị liệt vào danh sách ứng dụng nhiễm độc và bị Google xóa bỏ. Chúng được đăng lại và hiện không có vấn đề gì.

Nếu đang cài một trong các ứng dụng iPhone, iPad kể trên, bạn nên gỡ bỏ ngay lập tức. Không chỉ mở website, bấm vào quảng cáo, nó còn làm pin hết nhanh hơn và làm cho máy bị chậm.