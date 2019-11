17 ứng dụng bạn nên gỡ bỏ khỏi iPhone ngay lập tức

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 08:01 AM (GMT+7)

Mới đây, công ty bảo mật di động Wandera đã phát hiện ra 17 ứng dụng độc hại trên App Store, thực hiện các hành vi gian lận quảng cáo để tạo ra doanh thu cho kẻ gian.

Internet Sự kiện:

Nếu vô tình cài đặt nhầm các ứng dụng độc hại, chúng sẽ tự động mở trang web hoặc nhấp vào quảng cáo trong nền mà không cần sự tương tác từ phía người dùng. 17 ứng dụng đều được phát triển bởi AppAspect Technologies, một công ty có trụ sở tại Ấn Độ.

Ngoài việc tạo doanh thu cho kẻ gian, các ứng dụng độc hại còn khiến iPhone, iPad nhanh hết pin, tiêu tốn nhiều dữ liệu di động… và trong trường hợp xấu nhất, những liệu quan trọng gồm tên đăng nhập, mật khẩu cũng có thể bị đánh cắp.

Dưới đây là danh sách 17 ứng dụng độc hại:

• RTO Vehicle Information

• EMI Calculator & Loan Planner

• File Manager - Documents

• Smart GPS Speedometer

• CrickOne - Live Cricket Scores

• Daily Fitness - Yoga Poses

• FM Radio - Internet Radio

• My Train Info - IRCTC & PNR (not listed under developer profile)

• Around Me Place Finder

• Easy Contacts Backup Manager

• Ramadan Times 2019

• Restaurant Finder - Find Food

• BMI Calculator - BMR Calc

• Dual Accounts

• Video Editor - Mute Video

• Islamic World - Qibla

• Smart Video Compressor

Ngay khi phát hiện các ứng dụng độc hại, Wandera đã báo cáo việc này với Apple và công ty đã ngay lập tức gỡ bỏ 15 ứng dụng. Hai ứng dụng còn lại gồm My Train Info - IRCTC & PNR và Easy Contact Backup Manager.

AppAspect Technologies hiện cũng đang phát hành 28 ứng dụng trên Google Play. Một số ứng dụng của công ty này trước đó đã bị liệt vào danh sách độc hại, tuy nhiên, chúng đã được gỡ bỏ và xuất bản lại (hiện tại không có vấn đề).

Theo Wandera, phát hiện của công ty chính là bằng chứng cho thấy những nhà phát triển phần mềm độc hại đang chuyển hướng sang hệ sinh thái iOS.

Nếu đang cài đặt một trong các ứng dụng kể trên, người dùng nên gỡ bỏ ngay lập tức bằng cách nhấn và đè mạnh lên một ứng dụng bất kì, sau đó bấm vào biểu tượng dấu “x” ở góc trái ứng dụng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - iPhone Storage (dung lượng iPhone), chọn các ứng dụng độc hại và nhấn Delete App (xóa ứng dụng).

