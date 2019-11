12 đội tuyển Dota 2 sắp tranh tài "nảy lửa" tại Singapore

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 19:15 PM (GMT+7)

Danh sách thi đấu của sự kiện này bao gồm những đội tuyển hàng đầu thế giới.

ONE Esports, một thành viên của ONE Championship - tập đoàn truyền thông thể thao toàn cầu và nhà sản xuất các nội dung thể thao trực tiếp lớn nhất tại châu Á, đã chính thức công bố 12 đội chuẩn bị tham dự sự kiện ONE Esports Dota 2 Singapore World Pro Invitational.

Hợp tác với các thương hiệu lớn, ONE Esports sẽ tổ chức giải đấu ONE Esports Dota 2 Singapore World Pro Invitational từ ngày 20 - 22/12/2019 tại nhà thi đấu Singapore Indoor Stadium - ngôi nhà của những sự kiện đình đám mà ONE Championship từng tổ chức.

ONE Esports Dota 2 Singapore World Pro Invitational sắp diễn ra.

Danh sách thi đấu của sự kiện này bao gồm những đội tuyển hàng đầu thế giới như Alliance, Evil Geniuses, Gambit, J.Storm, Natus Vincere, PSG.LGD, Team Aster, Team Liquid, Team Secret, TNC Predator, Virtus.pro và Vici Gaming. Trong số đó, được đánh giá cao nhất đang là đội Á quân của TI9, PSG.LGD, cùng với đội xếp hạng 3 Team Secret. Những đội tuyển còn lại cũng hết sức đáng gờm.

Logo của 12 đội tuyển sẽ thi đấu.

Ngôi sao của giới Cosplay Redemption Props cũng sẽ có mặt trong 3 ngày của sự kiện để cùng giao lưu với các fan. Redemption Props là một trong những nhà thiết kế hàng đầu và là một cosplayer đến từ Ấn Độ. Anh đã giành được danh hiệu Best in Show tại TI9 nhờ bộ cosplay Treant Protector độc đáo của mình. Redemption Props sẽ có mặt tại sự kiện trong trang phục của Drow Ranger.

ONE Esports Dota 2 Singapore World Pro Invitational là sự kiện đầu tiên trong series ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational. Sự kiện thứ hai của ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational là ONE Esports Dota 2 Jakarta World Pro Invitational sẽ diễn ra vào ngày 17 - 19/4/2020 tại khu triển lãm Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD).

