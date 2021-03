15 bí quyết vàng để làn da tỏa sáng tự nhiên, căng mọng tươi mát

Thứ Ba, ngày 16/03/2021 15:08 PM (GMT+7)

Những thủ thuật nhỏ nhưng có tác dụng cải tạo độ sáng của làn da.

Trang điểm là công cụ giúp tôn lên những đường nét của bạn nhưng nếu muốn lớp nền thật đẹp thì tất cả đều bắt đầu từ một lớp nền tốt đó chính là làn da của bạn. Khi nói đến chăm sóc da, cơ bản là tốt nhất để có làn da sáng và sạch. Bằng cách làm sạch và dưỡng ẩm với các sản phẩm có chứa các thành phần cụ thể để giúp bạn giải quyết các vấn đề về da, bạn sẽ có được làn da rạng rỡ và tươi sáng.

Dưới đây là 15 mẹo để có được làn da sáng tự nhiên:

1. Massage mặt

Da của bạn sáng lên khi lưu thông máu tăng thêm. Dùng dầu hoặc serum thoa mặt và dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng để kích thích da, thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp da tươi trẻ và sáng mịn.

2. Thoa kem chống nắng hàng ngày

Đây là mẹo cơ bản nhất mà bất kỳ chuyên gia chăm sóc da nào sẽ gợi ý cho bạn. Sự thật là kem chống nắng thực sự có thể ngăn chặn làn da của chúng ta khỏi các tia UV có hại, do đó giữ cho làn da của chúng ta trong sáng và tươi trẻ hơn. Ngăn ngừa tổn thương dễ dàng hơn nhiều so với việc điều trị sau đó.

3. Tuân theo một thói quen chăm sóc da hợp lý

Để có làn da sáng và rạng rỡ, chúng ta không nhất thiết phải tuân theo quy trình dưỡng da 10 bước kiểu Hàn Quốc. Chỉ sử dụng sản phẩm yêu thích của bạn theo đúng thứ tự quan trọng hơn bản thân sản phẩm. Sau khi rửa mặt trong khi da mặt vẫn còn ẩm, hãy sử dụng serum hoặc dưỡng ẩm A, sau đó là toner và kem dưỡng ẩm.

4. Sử dụng huyết thanh vitamin C

Vitamin C được sử dụng để làm sáng da và làm đều màu da của bạn. Bôi huyết thanh vitamin C trước khi đi ngủ và bạn sẽ nhận thấy làn da sáng đều màu. Nhớ thoa kem chống nắng bên cạnh serum vitamin c vào ban ngày.

5. Ngủ ngon

Khi bạn mệt mỏi và căng thẳng, nó cũng ảnh hưởng đến làn da của bạn. Chỉ ngủ vài giờ có thể khiến da nhợt nhạt và xỉn màu. Trong khi bạn đang ngủ, cơ thể bạn đổi mới các tế bào và tăng cường lưu thông máu. Các bác sĩ đề nghị ngủ ít nhất 6-8 tiếng để có một tinh thần và thể chất khỏe mạnh.

6. Tẩy tế bào chết để loại bỏ các tế bào da chết

Lỗ chân lông nhỏ chịu trách nhiệm cho tất cả những vấn đề liên quan đến da. Nếu lỗ chân lông bị bít kín sẽ gây ra mụn bọc, mụn trứng cá. Để giữ cho lỗ chân lông của bạn sạch và trông nhỏ hơn, hãy tìm đến các sản phẩm tẩy da chết hóa học có chứa AHA (axit alpha-hydroxy) hoặc axit glycolic.

7. Ngừng sờ nắn lên mặt

Việc bóp nặn mụn có thể da bạn bị tổn thương vĩnh viễn. Chỉ cần tránh điều này, làn da của bạn sẽ sạch mụn. Khi bạn nặn mụn sẽ gây viêm nhiễm và đẩy vi khuẩn trong lỗ chân lông ra ngoài. Điều này dẫn đến sẹo và sự đổi màu.

8. Hãy thử mặt nạ giấy

Khi làn da của bạn cảm thấy xỉn màu và cần được làm sáng tức thì, hãy thử dùng mặt nạ dạng miếng. Thật tiện lợi khi sử dụng vì bạn không cần rửa mặt sau đó.

9. Hạn chế hoặc cắt giảm các sản phẩm từ sữa khỏi chế độ ăn uống của bạn

Các sản phẩm từ sữa có chứa hormone bò kích thích các lỗ chân lông và tuyến dầu của bạn, do đó dẫn đến nổi mụn. Loại bỏ các sản phẩm từ sữa khỏi chế độ ăn uống của bạn chắc chắn có thể giúp trị mụn.

10. Luôn tẩy trang trước khi đi ngủ

Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm cho làn da của mình là đi ngủ với lớp trang điểm. Lớp trang điểm và bụi bẩn sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn và gây ra mụn, mụn li ti và da không đều màu. Ngay cả khi quá mệt mỏi để thực hiện quy trình chăm sóc da, bạn chỉ cần lau sạch lớp trang điểm và sử dụng sửa rửa mặt để làm sạch da mặt.

11. Sử dụng kem dưỡng ẩm có chứa axit hyaluronic

Hầu hết các loại kem dưỡng ẩm hoạt động tốt nhất khi được thoa lên da mới rửa sạch vì da của bạn vẫn còn một số độ ẩm. Axit hyaluronic là bí quyết cho làn da sáng, mịn và không tì vết. Đó là một chất giữ ẩm hoạt động bằng cách hút nước vào da và giữ nó ở đó. Nó cải thiện sự xuất hiện của da khô, đường nhăn và nếp nhăn.

12. Giữ đủ nước

Để giữ cho làn da của bạn mềm mại và đủ nước, hãy uống ít nhất tám cốc nước mỗi ngày. Uống nhiều nước hơn sẽ ngăn ngừa da khô và bong tróc.

13. Giữ cho lỗ chân lông của bạn thông thoáng, sạch sẽ

Khi lỗ chân lông sạch và se khít, làn da sẽ sáng và khỏe một cách tự nhiên. Nếu bạn có làn da dầu, hãy sử dụng một loại mặt nạ đất sét hoặc enzyme để làm sạch sâu lỗ chân lông và kiểm soát dầu. Đối với mụn đầu đen trên mũi, hãy thử một số loại lột mụn dịu nhẹ.

14. Thử vi kim

Mặc dù lăn kim vi điểm chuyên nghiệp có thể tốn kém, nhưng một giải pháp thay thế bạn có thể sử dụng tại nhà là lăn lăn da. Con lăn Derma được sử dụng để điều trị sẹo mụn, nếp nhăn, vết rạn da và trẻ hóa da mặt. Con lăn hạ bì được làm bằng hàng trăm đầu kim kim loại y tế cực nhỏ giúp kích thích sản sinh collagen mới.

15. Sử dụng các sản phẩm phù hợp

Bạn có thể thêm các sản phẩm làm nổi bật vào lớp nền thông thường của mình để có một lớp nền sáng. Thêm một vài giọt chất làm sáng bất kỳ như L'Oreal Paris Makeup True Match Lumi Glow Amour Glow Boosting Drops hoặc NYX Born to Glow Liquid Illuminator với kem nền hoặc kem dưỡng ẩm hàng ngày của bạn.

