World Cup và giá trị của bóng đá nữ

Tuyển nữ kết thúc chuyến tập huấn bổ ích Trong thời gian tập huấn, đội tuyển nữ Việt Nam đã có 4 trận giao hữu với các đối tượng chất lượng. Kết quả, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành 2 chiến thắng 2-1 trước đội trẻ CLB Eintracht Frankfurt và 2-0 trong trận gặp Câu lạc bộ Schott Mainz. Hai trận đấu còn lại với đội tuyển U23 nữ Ba Lan và đội tuyển nữ Đức, các nữ cầu thủ Việt Nam đã thi đấu tốt và chỉ để thua với tỉ số 2-1. Sau khi trở về từ châu Âu, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ còn 10 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường tới New Zealand, vào ngày 5/7 để làm quen với điều kiện tập luyện và thi đấu tại VCK Bóng đá nữ thế giới 2023. Trong thời gian tập huấn tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 2 trận giao hữu quan trọng với chủ nhà New Zealand vào ngày 10/7 và Tây Ban Nha vào ngày 14/7. Với Thanh Nhã, tiền vệ trẻ sinh năm 2001 vẫn còn cảm giác sung sướng sau khi ghi bàn vào lưới tuyển nữ Đức. “Trước trận, tôi và các đồng đội tự nhủ không để bị thủng lưới quá nhiều. Nhưng sau khi vào trận, toàn đội rất quyết tâm và đã thi đấu hết mình để có được kết quả tốt nhất. Về tình huống ghi bàn, khi nhận đường chuyền phản công từ Vạn Sự, tôi cố gắng chạy lên và dứt điểm, lúc đó cũng sợ sút lên trời. Bàn thắng này rất đặc biệt với tôi”, Thanh Nhã cho hay.