Vụ sao Ngoại hạng Anh bị bắt giữ vì nghi án "bẫy tình": Nạn nhân lên tiếng

Chuyện tình ái phức tạp

Một cầu thủ ngôi sao đang thi đấu tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đã gây chấn động làng bóng đá Anh sau khi bị tố cáo quay lén một đoạn video nhạy cảm mà không có sự đồng ý của đối phương. Vụ việc xảy ra ngay giữa tuần qua, khi cầu thủ này bị bắt giữ ngay tại sân tập, khiến các đồng đội ban đầu ngỡ rằng đó chỉ là trò đùa.

Nạn nhân tố cáo ngôi sao Ngoại hạng Anh tệ bạc

Theo thông tin từ tờ The Sun, cầu thủ này đã bị cảnh sát tạm giữ trong vòng 6 tiếng để thẩm vấn. Tuy nhiên, anh được trả tự do ngay sau đó mà không bị truy tố, do cơ quan điều tra cho rằng không đủ bằng chứng để buộc tội. Dẫu vậy trong những diễn biến mới nhất của vụ lùm xùm, người phụ nữ tố cáo cầu thủ này đã trực tiếp lên tiếng bảo vệ bản thân, gây phẫn nộ dư luận.

Cụ thể theo lời kể của nạn nhân, cô cảm thấy bị “xúc phạm và đối xử chẳng khác gì rác rưởi” trong suốt quá trình quen biết ngôi sao này. Bởi lẽ, nạn nhân cáo buộc cầu thủ này đã cố ý ghi hình mối quan hệ giữa hai người mà không có sự đồng ý từ cô. Người phụ nữ cũng kể rằng cô đã từ chối lời đề nghị quay phim. Cô vẫn cảm thấy bị ép buộc tham gia vào các hoạt động nhạy cảm khác. Điều này khiến cô cảm thấy "bị xâm phạm" và "bị làm nhục".

Bị đối xử thiếu tôn trọng

Bộc bạch với tờ The Sun, người phụ nữ cho biết: “Anh ta không uống rượu nhưng liên tục rót cho tôi những ly vodka pha nước chanh rất lớn. Sau đó, anh ta nói: ‘Để anh dẫn em đi tham quan nhà anh’. Đến phòng ngủ, anh ta lập tức cởi đồ. Chúng tôi có quan hệ nhưng trong lúc đó anh ta vẫn vừa nhắn tin vừa nói chuyện điện thoại với người khác. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận và bị xúc phạm bởi sự thiếu tôn trọng và thái độ thô lỗ của anh ta”.

Thomas Partey được đồn đoán là nhân vật chính trong vụ lùm xùm tình ái

Chưa hết cô gái còn chia sẻ thêm rằng hành vi này đã khiến cô cảm thấy bị xúc phạm và hạ thấp phẩm giá: “Tôi cảm thấy anh ta đối xử với tôi như rác rưởi. Tôi bị tổn thương và nhục nhã bởi hành động của anh ta. Anh ta cần phải học cách tôn trọng phụ nữ. Không ai đáng bị đối xử như vậy cả”.

Dù cơ quan chức năng tuyên bố không đủ bằng chứng để buộc tội, họ đã tịch thu hai chiếc điện thoại của cầu thủ này để kiểm tra nội dung và các đoạn video liên quan. Sau khi được thả tự do, cầu thủ này đã quay lại tập luyện cùng đội bóng vào thứ Sáu, chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng 3 FA Cup vào cuối tuần. Tuy nhiên, sự việc này đã khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng nặng nề trong mắt người hâm mộ.

Vụ việc trên không chỉ là lời cảnh tỉnh về sự tôn trọng quyền riêng tư trong các mối quan hệ mà còn nhấn mạnh vai trò đạo đức của các cầu thủ, những người luôn được xem là hình mẫu trong mắt người hâm mộ. Việc xử lý sự việc một cách rõ ràng, minh bạch sẽ là cơ hội để bảo vệ hình ảnh bóng đá và củng cố niềm tin nơi người hâm mộ.