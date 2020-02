Vòng 20 Ngoại hạng Anh: Arsenal thư hùng Chelsea, xem video highlight trên 24h.com.vn

Thứ Bảy, ngày 28/12/2019 00:05 AM (GMT+7)

Tâm điểm vòng 20 Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Chelsea, trận đấu ảnh hưởng lớn tới cuộc đua top 4 có MU & Tottenham góp mặt. Tất cả các trận đấu nóng ngoại hạng Anh đều có video highlight nhanh nhất trên 24h.com.vn.

Vòng 20 Ngoại hạng Anh sẽ đến với khán giả qua các cặp đấu hấp dẫn mà tiêu điểm là trận chiến London giữa Arsenal và Chelsea. Arsenal sau khi bổ nhiệm HLV Mikel Arteta vẫn chưa có chiến thắng nào trong khi Chelsea đã xuống phong độ khi thua 4 trong 6 vòng gần nhất, và Arsenal hoàn toàn có thể khiến Chelsea sảy chân tại Emirates.

Arsenal - Chelsea sẽ là trận đấu lớn của vòng 20 Ngoại hạng Anh

Trận đấu này càng trở nên đáng chú ý bởi cuộc đua top 4 đã trở lại sự hấp dẫn do phong độ của Chelsea. Tottenham và Sheffield United ở 2 vị trí xếp sau đều chỉ kém Chelsea 3 điểm và MU cũng chỉ còn kém “The Blues” 4 điểm. Tottenham sẽ có chuyến làm khách trước đội cuối bảng Norwich, Sheffield phải đến Etihad gặp ĐKVĐ Man City trong khi MU đá tại sân của Burnley.

Bên cạnh cuộc đua top 4, Liverpool sẽ đối đầu Wolves trong bối cảnh họ không những đang rất an toàn ở ngôi đầu bảng mà còn 1 trận chưa đấu do bận vô địch Club World Cup. Trong khi đó Leicester City sẽ phải thắng West Ham để bảo đảm không bị rơi lại phía sau trong cuộc so kè vị trí với Man City.

* Xem ngoại hạng Anh cực nóng chặng Tourmalet với video highlight trên 24h.com.vn

Ngoại hạng Anh, giải bóng đá số 1 hành tinh và diễn biến ngày càng hấp dẫn, trong nhiều năm qua thói quen xem video highlight trên 24h.com.vn đã trở thành “món ăn” khó quên với hàng triệu người hâm mộ bóng đá. 24h.com.vn đã có bản quyền sở hữu độc quyền video highlight ngoại hạng Anh ở Việt Nam trong 3 mùa giải liên tiếp (từ 2019 đến 2022) và tiếp tục giới thiệu, tối ưu nhiều tính năng để đáp ứng nhu cầu xem nhanh nhất, đầy đủ nhất, độc đáo của sản phẩm này.

Đại chiến Arsenal – Chelsea và một số trận đấu khác của vòng 20 Ngoại hạng Anh 2019/20 sẽ được 24h.com.vn hân hạnh mang lại cho độc giả & khán giả với chất lượng tốt nhất. Các trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp, bên cạnh đó độc giả sẽ được xem video highlight đầy đủ của các trận đấu cả trên nền tảng máy tính để bàn & di động với cam kết về tính nhanh nhạy và chính xác.

Chức năng xem video highlight được tích hợp những cải tiến không thể bỏ qua. Độc giả có thể chuyển nhanh tới các tình huống đáng chú ý của trận đấu bằng cách click vào các dòng tình huống nổi bật. Ngoài ra độc giả có thể xem video theo kích cỡ 75% màn hình trên phiên bản desktop, chất lượng hình ảnh rõ ràng hơn video thông thường nhưng vẫn có thể kéo xuống phần còn lại của nội dung bài viết.

Bên cạnh đó video highlight trên 24h.com.vn còn có 1 số tính năng nổi trội khác, giúp độc giả trải nghiệm tốt hơn. Ví dụ tính năng tự động xem video trên bản mobile, tua nhanh 10 giây (PC + mobile) hay tính năng tối ưu tương tác cho độc giả khi bấm vào vùng player...

Sau vòng đấu Boxing Day vừa qua, các trận đấu nóng bỏng của ngoại hạng Anh tiếp tục với vòng 20 hứa hẹn bất ngờ. Với những ngôi sao sẵn sàng bùng nổ, video highlight trên 24h.com.vn đã và đang đưa không khí rực lửa của các trận đấu ngoại hạng Anh đến gần hơn với người hâm mộ, đặc biệt trong cuộc đua hấp dẫn dịp đầu năm mới 2020 sắp tới.

