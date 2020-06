Vì sao Quang Hải chưa thể ra nước ngoài thi đấu?

Thứ Tư, ngày 10/06/2020 00:10 AM (GMT+7)

Nổi tiếng ở Việt Nam, được nhiều đội bóng nước ngoài đánh tiếng nhưng Nguyễn Quang Hải chưa thể rời CLB Hà Nội.

Cơ hội rõ nhất đến với Quang Hải năm 2019 sau khi anh vừa cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và chơi nổi bật tại Asian Cup 2019 (UAE). Quang Hải khi đó đã được CLB Deportivo Alaves (Tây Ban Nha) “mở cửa” để trải nghiệm không khí bóng đá La Liga trong 2 tuần.

Quang Hải đang là "thỏi nam châm" hút CĐV cho CLB Hà Nội

Trong trường hợp thể hiện được năng lực, Quang Hải có thể được đội bóng Tây Ban Nha tạo điều kiện thử sức mình ở La Liga, một trong những giải đấu hấp dẫn hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch trên phút chót đổ bể vì các bên không đạt được sự nhất trí.

Từ đó tới nay, Quang Hải chưa có thêm cơ hội nào để ra nước ngoài thực sự rõ rệt. Mới đây, Giám đốc J-League Kei Koyama đánh giá, Quang Hải và Hùng Dũng có khả năng thi đấu ở giải đấu cao nhất Nhật Bản. Theo ông Koyama, J-League gần đây đã chứng kiến một số cầu thủ Thái Lan thi đấu rất nổi bật, như Chanathip Songkrasin hay Theerathorn Bunmathan.

So sánh của ông Koyama càng làm những người yêu mến Quang Hải “sốt ruột” bởi từ lâu, anh đã được đưa ra so sánh với Chanathip, ngôi sao số 1 Thái Lan. So với Quang Hải, Chanathip rõ ràng đang được đánh giá cao hơn khi đã chứng minh được đẳng cấp của mình ở giải đấu tốp đầu châu Á. Trong khi đó nếu vẫn tiếp tục sự nghiệp ở CLB Hà Nội, Quang Hải khó lòng nâng tầm ảnh hưởng cũng như trình độ của mình. Anh cũng không có “cửa” để cạnh tranh với Chanathip.

Quang Hải liệu có thể nối gót Văn Hậu ra nước ngoài thi đấu?

Vì sao Quang Hải chưa thể xuất ngoại chơi bóng, chí ít là tới Hàn Quốc hay Nhật Bản? Ở đây ngoài vấn đề chuyên môn chưa chắc chắn, còn một lý do khác khiến Quang Hải sẽ khó rời CLB Hà Nội. Đó là anh hiện đang là một trong những cầu thủ có sức hút lớn nhất tới các CĐV. Từ trước 2018, CLB Hà Nội từng đoạt vô số danh hiệu nhưng bầu Hiển và đội bóng vẫn không được các CĐV yêu mến, ủng hộ.

Phải chờ tới hiệu ứng U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018, Hà Nội mới thu hút được nhiều “fan” trẻ, những người đến với bóng đá vì tình yêu dành cho Quang Hải và những cầu thủ trẻ khác như Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng...Văn Hậu đã chuyển tới SC Heerenveen và có khả năng sẽ tiếp tục được ở lại đội bóng Hà Lan ít nhất 1 năm. Phía trước nếu thiếu Quang Hải, CLB Hà Nội sẽ mất đi sức hấp dẫn.

Quang Hải cũng là cầu thủ đang rất đắt giá với các thương hiệu, nhãn hàng. CLB Hà Nội vừa qua đã ban hành quy định ăn chia tiền quảng cáo với các cầu thủ, trong đó Quang Hải dĩ nhiên là người có nguồn thu lớn nhất. Không phải ngẫu nhiên, anh được ví như “gà đẻ trứng vàng” với đội bóng của bầu Hiển.

Thế nên, thật khó để CLB Hà Nội để Quang Hải chuyển sang đội bóng khác, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

